Habertürk'ten Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan açıklamalar...

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Hedefimiz Antalya'da ve Türkiye'de seçim kampanyasını yürütmek. Antalya'da Cumhur İttifakı ve AK Parti'ye daha fazla milletvekili kazandırmak için çalışmak. Bugüne kadar hiç bakanlıkla ilgili hesap yapmadım. Ben partinin kurucularından birisiyim. 2013 25 Aralık tarihinde AB Bakanı olarak göreve geldim. 13 sene içinde bakanlık veya başka bir pozisyon için ne ima ettim, ne talep ettim ne de olmadım diye sitem ettim. Verilen her görevi layıkıyla yaptım. Sayın Cumhurbaşkanımızın takdiri oldu, 4 arkadaşımızı Kabine'de görevlendirdi. Daha sonra 3 arkadaşımız daha geldi. Sayın Cumhurbaşkanımız inşallah yine seçilecektir. Kendisinin takdiridir, elbette kendi kabinesinde istediği arkadaşlarımıza görev verecektir.

"ANKETLERE BAKTIĞIMIZDA ANTALYA'DA İYİYİZ"

Geçen seçim Millet İttifakı bizden 2 puan öndeydi. Bu dönemde anketlere baktığımızda çok daha iyi durumdayız. Antalya'da şu anda durumumuz çok şükür iyi. Antalya'da siyasi nezaket vardır. Ben onu İzmir'de de gördüm. Bizim orada herkes birbirine saygı duyar. İlk dönemde bir iki milletvekilinin gerginlik yarattığını gördük. Sayın Baykal sağ iken de her zaman hiçbirimize karşı kırıcı olmadık. Elbette siyasetin gereği birbirimizi eleştirdik. Belediyeyi eleştiriyoruz. Belediye başkanları arasında da Antalya'da bir nezaket vardır. Meclis'te de birlik beraberlik bakımından Antalya hep örnek gösterilir. Önyargılı olmamak lazım. Bir keresinde İzmir, Karşıyaka'da Atatürk Caddesi var. Basının bir kısmı orada gerginlik olur dedi. 'Gidelim' dedi. Caddeye girdik, CHP'liler 'Hoşgeldiniz Mevlüt Bey, neredeydiniz siz?' demişti. CHP'li belediyeyi de ziyaret ettik. Nezaketle karşıladılar. Neticede hepimiz farklı partilerdeyiz. Ama hepimizin istikameti aynı olmalıdır. Vatan, millet için siyaset yapıyoruz. Herkesin görüşüne saygı duymak lazım. Siyaset de bir yarıştır. Nezaket için de o yarışı devam ettirmek gerekir. Sayın Cumhurbaşkanımız depremden sonra gürültüsüz seçim yapalım demişti.

"HALKIMIZ İLK TURDA İŞİ BİTİRECEK"

Halkımızın oyunu ipotek altına almayalım. Anketlere göre konuşuyoruz, öyle görünüyor ki, halkımız ilk turda işi bitirecek. Ülkenin şu anda seçim atmosferinden bir an önce çıkması lazım. Biz sürekli anket yaptırıyoruz. İnsanlar dik duruşa önem veriyor. Herhangi bir yerde ülkenin haklarını iyi savunduğumuz zaman CHP'lisi de vatansever herkes olumlu tepki gösteriyor. Son zamanlarda dış politikadın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki dış politikanın daha fazla beğenildiğini görüyoruz. Diğer tüm partilerin de önemli bölümü dış politikamızla ilgili görüşü olumlu. Anketlere sık sık bakıyoruz. Dış politikanın şu anda tercihte olumlu bir etkisi var. Halkımızın normalleşme sürecine ciddi bir desteği var. Diplomaside, uluslararası ilişkilerde sürekli dostluğun, sürekli düşmanlığın olmaması lazım. Diyaloğun kopmaması önemli. Türkiye'nin sergilediği özellikle Ukrayna savaşı, Türk dünyasında Cumhurbaşkanımızın oynadığı rol. Herkesin imrendiği denge politikası, arabuluculuk, kolaylaştıcılık rolümüz, Tahıl Anlaşması, bizi seven ve sevmeyen tarafından herkes tarafından takdirle karşılanıyor. Kardeş ülkelerle ilişkilerimizin geliştirilmesi can Azerbaycan başta olmak üzere.

