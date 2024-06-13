Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Üsküp'te 2 önemli görüşme

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Dışişleri Bakanlığı, Bakan Hakan Fidan'ın Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te yaptığı 2 önemli görüşmeyi paylaştı.

Bakan Fidan'ın, Üsküp'te yapılan Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde Fidan ve Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bayram Begay ile görüştüğü açıklandı.

Arnavutluk Cumhurbaşkanı Begay, X hesabından yaptığı paylaşımda, iki ülke arasındaki bağların güçlendirilmesi ve bölgesel işbirliğinin teşvik edilmesine yönelik Bakan Fidan ile verimli görüşmeler yaptıklarını kaydetti.

BİR GÖRÜŞME DAHA Dışişleri Bakanlığı, Bakan Fidan'ın Güney Doğu Avrupa Ülkeleri Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi marjında Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatoviç ile bir araya geldiğini bildirdi. Milatovic de X paylaşımında Fidan ile görüşmesine ilişkin şunları kaydetti: "Karadağ ve Türkiye iki dost ülke, müttefik ve ekonomik ortak. İşbirliğimizi güçlendirmeye ve mümkün olan en iyi ilişkileri inşa etmeye devam edeceğiz. Türkiye Dışişleri Bakanı ile toplantımızının ana mesajı buydu." *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.