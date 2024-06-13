Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Üsküp'te 2 önemli görüşme | Dış Haberler

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Üsküp'te 2 önemli görüşme

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bayram Begay ile Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te bir araya geldi. Bakan Fidan, Güney Doğu Avrupa Ülkeleri Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi marjında Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatoviç ile de görüştü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 18:36 Güncelleme: 13.06.2024 - 19:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Fidan'dan 2 önemli görüşme
        ABONE OL
        ABONE OL

        Dışişleri Bakanlığı, Bakan Hakan Fidan'ın Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te yaptığı 2 önemli görüşmeyi paylaştı.

        Bakan Fidan'ın, Üsküp'te yapılan Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde Fidan ve Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bayram Begay ile görüştüğü açıklandı.

        Arnavutluk Cumhurbaşkanı Begay, X hesabından yaptığı paylaşımda, iki ülke arasındaki bağların güçlendirilmesi ve bölgesel işbirliğinin teşvik edilmesine yönelik Bakan Fidan ile verimli görüşmeler yaptıklarını kaydetti.

        BİR GÖRÜŞME DAHA

        Dışişleri Bakanlığı, Bakan Fidan'ın Güney Doğu Avrupa Ülkeleri Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi marjında Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatoviç ile bir araya geldiğini bildirdi.

        Milatovic de X paylaşımında Fidan ile görüşmesine ilişkin şunları kaydetti:

        "Karadağ ve Türkiye iki dost ülke, müttefik ve ekonomik ortak. İşbirliğimizi güçlendirmeye ve mümkün olan en iyi ilişkileri inşa etmeye devam edeceğiz. Türkiye Dışişleri Bakanı ile toplantımızının ana mesajı buydu."

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #türkiye
        #arnavutluk
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Vergi paketi yakında TBMM'ye sunulacak"
        "Vergi paketi yakında TBMM'ye sunulacak"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya'da
        Edin Dzeko kararını verdi!
        Edin Dzeko kararını verdi!
        Bankalar yine gözde olur mu?
        Bankalar yine gözde olur mu?
        Oturma bankını yakıp izlediler
        Oturma bankını yakıp izlediler
        İstanbul'da 130 milyon TL'lik yalı soygunu nasıl gerçekleşti? Görüntüler ve detaylar ortaya çıktı
        İstanbul'da 130 milyon TL'lik yalı soygunu nasıl gerçekleşti? Görüntüler ve detaylar ortaya çıktı
        13 Haziran 2024: Bugün ne oldu?
        13 Haziran 2024: Bugün ne oldu?
        Evde yapabileceğiniz bu test ile balın saflığını öğrenin!
        Evde yapabileceğiniz bu test ile balın saflığını öğrenin!
        Kemerburgaz'da neler oluyor?
        Kemerburgaz'da neler oluyor?
        Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme’de bir cinayet daha çözüldü!
        Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme’de bir cinayet daha çözüldü!
        İki kupaya yeni format!
        İki kupaya yeni format!
        Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü İstanbul'da!
        Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü İstanbul'da!
        Yarın serinlik ve sağanak geliyor! Peki bayramda hava nasıl olacak?
        Yarın serinlik ve sağanak geliyor! Peki bayramda hava nasıl olacak?
        Deprem etkisi yarattı
        Deprem etkisi yarattı
        Terzic gitti, Nuri Şahin geliyor
        Terzic gitti, Nuri Şahin geliyor
        EURO 2024 başlıyor!
        EURO 2024 başlıyor!
        Hırsızlığa karşı sigortalattı
        Hırsızlığa karşı sigortalattı
        G7 Liderler Zirvesi, İtalya'da başladı
        G7 Liderler Zirvesi, İtalya'da başladı
        Konut satış rakamları açıklandı
        Konut satış rakamları açıklandı
        UNRWA Genel Komiseri Habertürk'e konuştu
        UNRWA Genel Komiseri Habertürk'e konuştu
        Habertürk Anasayfa