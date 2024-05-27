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        Haberler Dünya Dışişleri Bakanı Fidan ve Milli Savunma Bakanı Güler bir araya geldi

        Dışişleri Bakanı Fidan ve Milli Savunma Bakanı Güler bir araya geldi

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Ankara'da görüştü. İkilinin görüşmesine dair bir detay paylaşılmadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 20:00 Güncelleme: 27.05.2024 - 20:00
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        Fidan ve Güler bir araya geldi
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        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile görüştü.

        Bakanlığın X hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Balgat'ta Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler ile bir araya geldi." ifadesine yer verildi.

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        #hakan fidan
        #Yaşar Güler
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