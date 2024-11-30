Dışişleri Bakanı Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile Suriye'deki durumu görüştü

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ve Rus mevkidaşı Lavrov telefonda görüştü.

Halep'te çatışmalar sürüyor: Son durum ne? Haberi Görüntüle

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Görüşmede Suriye’deki durum ve Astana Süreci ele alındı.

Rusya tarafından yapılan açıklamada, "Her iki taraf da Halep ve İdlib vilayetlerindeki askeri tırmanışla bağlantılı olarak Suriye'deki durumun tehlikeli bir şekilde gelişmesinden duydukları ciddi endişeyi dile getirdi" denildi.,

Bakanlar ülkedeki durumun istikrara kavuşturulması için ortak eylemlerin koordine edilmesi gerektiği konusunda mutabık kaldılar. Bakan Fidan, Lübnan Başbakanı Mikati ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İkili, Suriye'deki son gelişmeleri ve Lübnan'daki ateşkesin durumunu ele aldı. REKLAM AL SANİ İLE TELEFON GÖRÜŞMESİ Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefon görüşmesi yaptı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile telefonda görüştü. Görüşmede, Suriye’deki durum ve Gazze’de ateşkesi sağlama çabaları ele alındı.