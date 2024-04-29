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        Haberler Dünya Dışişleri Bakanı Fidan: İsrailli yetkililer, dünya kamuoyu vicdanında çoktan mahkum edilmiş durumdadır

        Dışişleri Bakanı Fidan: İsrailli yetkililer, dünya kamuoyu vicdanında çoktan mahkum edilmiş durumdadır

        Tel Aviv'i eleştiren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Uluslararası hukuku ve tüm insani değerleri ayaklar altına almaya devam eden İsrailli yetkililer, dünya kamuoyu vicdanında çoktan mahkum edilmiş durumdadır" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 23:09 Güncelleme: 29.04.2024 - 23:11
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        Bakan Fidan'dan İsrailli yetkililere sert sözler
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        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada İsrailli yetkililere tepki gösterdi.

        Bakan Fidan, "Türkiye, Filistinli kardeşlerinin yanında yer almaya ve Gazze’deki katliamın faillerinin yargılanması için var gücüyle çalışmaya devam edecektir. Milletimizin liderlerini siyasi malzeme yapma densizliğinde bulunan İsrailli siyasetçilerin maskeleri artık tamamen düşmüştür. Uluslararası hukuku ve tüm insani değerleri ayaklar altına almaya devam eden İsrailli yetkililer, dünya kamuoyu vicdanında çoktan mahkum edilmiş durumdadır. Katliamın faillerinin hukuk önünde hesap verecekleri günü iple çekiyoruz" ifadelerini kullandı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #hakan fidan
        #israil
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