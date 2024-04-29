Dina'nın gizemli ölümü! Mahkeme keşif yapılmasını reddetti

DURUŞMA ERTELENDİ

Müvekkili hakkında 3 şüphe bulunduğunu ifade eden sanık avukatı ise, “Hayatın olağan akışı içinde, iddiaların hepsine yanıt verdik. Müvekkilim suçsuz yere 1 yıl 1 aydır tutukludur. Her ne kadar iddianamede kasten öldürme suçundan dava açılsa bile ‘şüpheden sanık yararlanır’ ilkesi göz önüne alınmamıştır. Bu yargılamada şüpheden iddia makamı yararlanmış gibi görünüyor. Müvekkil 65 yaşında hasta ve çelimsiz bir adamdır. Dosyada hiçbir delil yoktur. Önce beraatini eğer yargılama devam edecekse tahliyesini talep ediyoruz” dedi.

Sanığın oy çokluğu ile tutukluluk haline karar veren mahkeme heyeti duruşmayı eksik hususların giderilmesi için ileri bir tarihe erteledi. Dina’nın son bulunduğu apartmanda keşif yapılmasına yönelik talep ise reddedildi.