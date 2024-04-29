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        Haberler Dünya Kenya'da baraj çöktü: En az 45 kişi hayatını kaybetti - Dünyadan Haberler

        Kenya'da baraj çöktü: En az 45 kişi hayatını kaybetti

        Kenya'da haftalardır devam eden şiddetli yağışlar ve sel baskınları, Old Kijabe Barajı'nın çökmesine sebebiyet verdi. Barajın çökmesiyle meydana glen selde 45 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 29.04.2024 - 19:07 Güncelleme: 29.04.2024 - 20:31
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          Kenya'nın batısındaki Old Kijabe Barajı'nın çökmesi sonucu 42 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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          Yerel medyadaki haberlere göre, ülkenin güneyinde haftalardır devam eden şiddetli yağışlar ve sel baskınları, Old Kijabe Barajı'nın çökmesine neden oldu.

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          Hükümet Sözcüsü Isaac Maigua Mwaura, basına yaptığı açıklamada, barajın çökmesi sonucu oluşan selin evlere ve yollara zarar verdiğini, 45 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

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          Arama kurtarma çalışmalarına devam edildiğini belirten Mwaura, günlerdir süren yağışların yol açtığı seller sonucu martta 103 kişinin öldüğünü bildirdi.

          Yol ve Ulaştırma Bakanı Kipchumba Murkomen ise sel sebebiyle 200 ailenin yerinden edildiğini duyurdu. Murkomen, ölü sayısının artmasından endişe duyduğunu söyledi.

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          200 BİNDEN FAZLA KİŞİ ETKİLENDİ

          Sellere maruz kalan bölgelerdeki evler sular altında kaldı, birçok kişi okullara sığındı.

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          Ülke genelinde 200 binden fazla kişi sellerden etkilendi.

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          Kenya'daki ana havalimanını cumartesi günü su basmış ve bazı uçaklar başka bölgelere yönlendirilmek zorunda kalmış, su basan pist, terminaller ve kargo bölümünün videoları internette paylaşılmıştı.

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          Devlet Başkanı William Ruto, selden etkilenenler için geçici kamp amaçlı kullanılmak üzere Ulusal Gençlik Servisi'ne arazi sağlanması talimatını vermişti.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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