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İYİ Parti'nin Kurucu Genel Başkanı Meral Akşener'in aday olmadığı kongrede Genel Başkan seçilen Müsavat Dervişoğlu, Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'a konuştu.

Kurucu Genel Başkan Meral Akşener'in yerine yeni Genel Başkan seçildiği kongrenin güzel geçtiğini belirten Dervişoğlu, "Kongre ile birlikte yorgunluğun atıldığını, teşkilatımızın yeni bir yolculuğa çıkacağının bilinci ile heyecan dalgası oluşturacağını öngörüyorum" dedi.

Kongrenin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, CHP lideri Özgür Özel'in, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nun kendisini aradığını diğer genel başkanların da tebrik mesajı yayınladığını kaydeden Dervişoğlu, Akşener'in de arayıp tebriklerini ilettiğini söyledi.

Kongrede yarıştığı Koray Aydın ve Tolga Akalın ile görüştüğünü kaydeden Dervişoğlu, Çarşamba günü genel başkanlığı devralacağını belirtti. Daha önce istifasını açıklayan Ümit Özlale ile çalışmaya devam edeceklerini kaydeden Dervişoğlu, "Kendisi partimiz için vazgeçilmez" ifadesini kullandı. TBMM'de görev alacak isimlerin parti yönetiminde görev alamayacağını anımsatan Dervişoğlu, birtakım değişiklikler olabileceğinin sinyalini verdi. Grup Başkanvekili Erhan Usta'nın istifasını değerlendiren Dervişoğlu, kongre sürecinde kendisini desteklemediğini bu yüzden istifa ettiğini anımsatarak "Onurlu bir davranış. Zerafeti için teşekkür ediyorum" dedi.

"MİLLETİN BAĞRINDA OLACAĞIM" Anayasa değişikliği ile ilgili görüşmelerin başladığını, İYİ Parti'yi de bekleyen sorumluluklar olduğunun altını çizen Dervişoğlu, nasıl bir genel başkan olacağına yönelik soruya da "Sürekli sahada olacağım. Aslında bulunmamız gereken yerde milletin bağrında olacağım. Bir meseleye ziyadesiyle vakıf olmadan ayaküstü cevaplar beklemeyin" yanıtını verdi. "MERKEZDE YERİMİZİ ALDIK" İYİ Parti'nin Türkiye'nin merkezinde kurulduğunu anımsatan Dervişoğlu, kendisinin siyasetin marjinal tarafında hiç bulunmadığına deikkat çekerek "İYİ Parti, milliyetçi, demokrat ve kalkınmacı bir parti. Bu da merkez tanımına uygun. Dolayısıyla bu programı siyasetin boşalan merkezine parti kurarak getirmek de arkadaşlarımızın ortak açbasıdır. Geldiğimiz yerdeki kimlikleri İYİ Parti'ye taşımadık. Bir merkez parti kurduk ve herkes o partide yerini aldı" diye konuştu.

"HATALARINI KABUL EDERLERSE..." Siyasette iz bırakmış kişilerin de görüşlerinden istifade edeceğini kaydeden Dervişoğlu, "Bir davet olacak mı" şeklindeki soru üzerine "Herkese kapımız açık olduğu gibi gönlümüz de açık" ifadesini kullandı. Partiden ayrılanların anımsatılması üzerine de Dervişoğlu, "Ayrılmanın zamanlamasını planlayarak ayrılanlarla, maksadını aşan eleştirilerde bulunup hakaretamiz ifade kullananlarla mesafeyi kapatmayacağım. Ama her konuda olduğu gibi siyasette de nedamet diye bir şey var. Hatalar kabul edilir ve bundan pişmanlık duyduğu ifade edilirse ben de o açtığım mesafeyi kapatırım" dedi.

"KİTABIN YENİ SAYFALARINA TALİBİM" Dervişoğlu, "Meydanlar uzun süredir öksüz. Meydanlarda bir kişi var, Recep Tayyip Erdoğan, o hakmiyeti alacağız" ifadesini kullanırken eski yönetimde de eleştirilerini dile getirdiğini ifade etti: "Yönetim anlayışından kaynaklı eleştirilerimiz var, bunları Sayın Genel Başkan'ın olduğu toplantılarda yaptık. O eksikliklerin giderilmesi için çaba sarf edeceğiz. Yeni bir kitap olma derdinde değilim. İYİ Parti bir kitap. Ben yazılan bir kitabın yeni sayfalarından biri olmaya talibim." "PARLAMENTER SİSTEM İLE GELİNİRSE TARTIŞIRIZ" Yeni anayasa ile ilgili soruya yanıt veren Dervişoğlu, şunları söyledi: "Önümüze ne getireceklerini bilmiyoruz. Her partinin zaten bu konuya çalışmışlığı var. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi diye tanımlanan ve tek adamlığa evrilen bir sistemle yönetilen Türkiye gerçeği var. Mevcut sistemin parlamenter demokrasi ile yer değiştirmesi özeleştirisi ile gelinirse meseleye başka bakarız. Tek adamlığı kökleştiriecek bir revizyon arayışına izin vermeyiz. Bu şartlarda Sayın Erdoğan bir daha aday olamıyor. Bir daha yönetme iddiasını serdedebileceği bir anayasal düzenlemeyi dayatabilir. O zaman ben Sayın Cumhurbaşkanı'nı demokratik bir yarışa davet ediyorum. Parlamenter demokratik sisteme geçmek amacına matuf düzenleme ile gelinirse tartışılır bulur. Ama Sayın Cumhurbaşkanı'na yeniden cumhurbaşkanı adayı olmayı getiren bir düzenlemeyi o metnin içine taşımak adımlarına sıcak bakamayız."

Dervişoğlu, TBMM içinden çıkacak bir hükümet ile TBMM'nin denge ve denetleme mekanizmasını güçlendiren adımları destekleyebileceklerini ifade etti. "BEKA SÖZ KONUSU İSE DEVLETİN YANINDAYIZ" Dervişoğlu, İYİ Parti'nin iktidar karşısında nasıl konumlanacağına ilişkin bir soru üzerine de "Türkiye'nin bekası ile kararlarda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yanında dururuz. İktidarın yanlış işlerine karşı da Cumhur İttifakı'nın karşısında oluruz" yanıtını verdi. REKLAM