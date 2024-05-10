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        Haberler Dünya Dışişleri Bakanı Fidan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile bir araya geldi

        Dışişleri Bakanı Fidan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile bir araya geldi

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında geldiği BAE'de temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, başkent Abu Dabi'de BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile görüşme gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 10.05.2024 - 11:03 Güncelleme: 10.05.2024 - 11:03
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        Bakan Fidan BAE Devlet Başkanı ile görüştü
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        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan tarafından kabul edildi.

        Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, resmi temaslarda bulunmak üzere BAE'yi ziyaret eden Bakan Fidan, Devlet Başkanı Al Nahyan ile bir araya geldi.

        Görüşmede, Türkiye ile BAE arasında çeşitli alanlarda iş birliğinin geliştirilmesinin yolları ele alındı. Ayrıca Orta Doğu'daki durum, Gazze Şeridi'nde derhal ateşkes sağlanması ve bölgeye insani yardım girişine yönelik yürütülen bölgesel ve uluslararası çabalar masaya yatırıldı.

        Görüşmede, iki devletli çözüm temelinde kalıcı ve adil bir barışın sağlanmasına yönelik uluslararası toplumun sorumluluk üstlenmesinin önemi vurgulandı.

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        #hakan fidan
        #BAE
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