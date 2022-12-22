AA / HABERTURK.COM

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan'da kadınların üniversite eğitiminin yasaklanmasına tepki gösterdi.

Bakan Çavuşoğlu, "Bu yasak İslami de değil insani de değil. Böyle bir yasağı reddediyoruz" dedi.

Taliban hükümet sözcüsü geçtiğimiz günlerde, kadınların Afganistan'daki özel ve devlet üniversitelerine girmelerinin bir sonraki duyuruya kadar yasaklandığını açıkladı.

"CİDDİ BİR ENDİŞE KAYNAĞI"

Bakan Çavuşoğlu ise yasağa ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Kız öğrencilerine yönelik eğitim yasağı gerçekten bizleri derinden üzdü. Ciddi bir endişe kaynağıdır. Biz başından beri tanıma olmadan Taliban ile angajmanı savunduk. Afganistan'ın istikrarı, güvenliği önemli. Diğer taraftan biz Taliban'a da aynı tavsiyelerimizi sürekli tekrar ettik. Kapsayıcı olun, herkesi dahil edecek şekilde hükümet kurun ki kimse dışlanmasın. Kadın hakları, eğitim konusunda düşüncelerimizi de paylaştık. Bu yasak İslami de değil insani de. Biz bu kararı reddediyoruz. Kadınların eğitiminin Afganistan'a ne zararı ve bu yasağın ne faydası var? Mantıklı bir açıklaması olsun. Dinimiz İslam, eğitime karşı değil, tam tersine eğitimi destekliyor. Taliban'ın bu kararından vazgeçmesini bekliyoruz. Biz Türkiye olarak Afganlı kardeşlerimize eğitim, burs vermeye devam edeceğiz. Türkiye'de de çok sayıda Afgan kızımız eğitim görüyor. Bunlardan biri de üniversite sınavında 1'inci olan kızımız Hacettepe'de Tıp Fakültesi'nde eğitim görüyor. Bu kızımız doktor olduğunda Afgan halkına ne zarar olacak, bir kadın öğretmenin, hemşirenin Afganistan'a ne zararı olacak. Umarım bu karalarından vazgeçerler."

Diğer yandan Taliban daha önce kadınlara şehir dışına tek başına seyahat yasağı getirmiş, kamunun büyük bir bölümünde kadınların çalışmalarını da engellemişti.

Kadınların başkent Kabil'de eğlence parkı ve bahçelere gitmelerine de yasak getirilmişti.

KALIN'DAN TEPKİ

Taliban'ın kararına Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da tepki gösterdi. Kalın Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Taliban yönetimi Afganistan’da kız öğrencilerin üniversiteye girişini yasaklayan bir karar almış. İslam’ın ruhuna aykırı bir karar. Bu yasağın dinde yeri yok." ifadelerini kullandı.