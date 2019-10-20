Artvin’de yaşayan 9 yaşındaki yürüme ve konuşma Elif Nur Oral’ın dramı hiç bitmiyor. Bir süre önce üst damağındaki şişlik nedeniyle diş apsesi sanılan Elif’in çekilen dişine rağmen şikayeti geçmeyince yapılan tetkik sonucu sinüs kanseri olduğu ortaya çıktı.

İHA'nın haberine göre; ailesi kızları için hastane hastane dolaşarak seferber olurken hayırsever vatandaşlardan yardım bekliyor.

Yaklaşık 3 ay önce damağındaki şişlik nedeniyle Artvin’de dişi çekilen 9 yaşındaki Elif Nur Oral, şikayeti geçmeyince bu defa ailesi tarafından Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesine getirildi. Burada yapılan biyopsisinde minik Elif’in sinüs kanseri olduğu belirlenirken tedavisi hastanede sürüyor.

ŞİKAYETİ GEÇMEYİNCE KANSER OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Anne Melek Oral, kızının üst dudağındaki şişliğin diş apsesi sanıldığını ancak sonradan yapılan tetkiklerde sinüs kanseri olduğu ortaya çıktığını belirterek “Kızım 9 yaşında ve engelli doğdu. Üç ay önce damağında şişlik oldu biz dişinden diye zannettik. İki dişini çektirdik tedavi uygulattık ancak geçmedi. Daha sonra kızımı Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesine getirdik. Burada filmleri çekildi. Biyopsisi yapıldı üst damakta sinüs kemiğinde kanser çıktı. Doktorlar sonuç pek iyi olduğunu söylemiyor. Henüz tetkikler tam olarak tamamlanmadı. Dolayısıyla hastanedeyiz ve sonuçları bekliyoruz”dedi.

NE YÜRÜYEBİLİYOR NE DE KONUŞABİLİYOR

Kızını diş hekimine damağındaki şişlik için getirdiğini anlatan anne Oral, “Dişini damağındaki şişlik için çektirmiştik. Apse yapmıştır diye düşündük, dişçi de öyle zannetti. Ancak ondan değilmiş. Geçmedi iyileşmedi. Buraya geldik araştırmalar yapılınca kötü hastalık ortaya çıktı. Hastalık kötü huyluymuş. Şimdi onun tedavisi için tetkikler yapılıyor onu bekliyoruz. 19 yaşında bir oğlum var o da üniversiteye gidiyor. Oğlum tek başına kaldı biz de eşimle buralardayız. Eşim bizi bırakıp işine gidemiyor. Kızımla hastanedeyiz. Bir haftadan fazladır buradayız. Doktorlar ilerisi için kesin bir şey diyemiyor. Tetkikler tamamlanmadı. Ne henüz tedaviye başlayabildik elimizde kesin bir sonuç da yok. Sadece hastalığını biliyoruz o da kötü huylu kanser. Sinüs kemiğinde. Bilmiyorduk damağı şişince anladık. Biz apse zannettik. Kızım 9 yaşında ne konuşabiliyor ne de yürüyebiliyor. Yüzde 100 bana bağımlı” diye konuştu.

"Masrafları karşılayacak durumumuz yok"

Anne Oral, “Masrafları karşılayacak durumumuz yok. Bir tanıdığımız bir miktar yardım etti. Çocuğumuzun bakım ücreti vardı onu çekmiştik o da bitti. Şu an pek dayanağımız kalmadı. Bir tek eşim çalışıyor, oğlum da okuyor. Allah kimseyi buraya düşürmesin” dedi.