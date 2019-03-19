19 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İhracat birim değer endeksi Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,5 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 4,8, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 4,7, yakıtlarda yüzde 16,5 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 5,1 azaldı.
İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ YÜZDE 3,1 AZALDI
İthalat birim değer endeksi Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 2,3, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 0,9 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4 azalırken, yakıtlarda yüzde 1,8 arttı.
İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 11,9 ARTTI
İhracat miktar endeksi Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,9 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 4,2, yakıtlarda yüzde 65,1 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 11,4 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 13,7 azaldı.
İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 24,9 AZALDI
İthalat miktar endeksi Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,9 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 29,3, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 20,9 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 25,2 azalırken, yakıtlarda yüzde 4,1 arttı.
MEVSİM VE TAKVİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 3,7 ARTTI
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2018 Aralık ayında 157,1 olan ihracat miktar endeksi yüzde 3,7 artarak, 2019 Ocak ayında 162,8 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2018 Ocak ayında 129 olan ihracat miktar endeksi yüzde 11,9 artarak, 2019 Ocak ayında 144,4 oldu.
MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 6,9 ARTTI
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2018 Aralık ayında 110,2 olan ithalat miktar endeksi yüzde 6,9 artarak, 2019 Ocak ayında 117,9 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2018 Ocak ayında 145 olan ithalat miktar endeksi yüzde 25,3 azalarak, 2019 Ocak ayında 108,3 oldu.
DIŞ TİCARET HADDİ 2019 YILI OCAK AYINDA 101,6 OLARAK GERÇEKLEŞTİ
İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2018 yılı Ocak ayında 104,1 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 2,5 puan azalarak, 2019 yılı Ocak ayında 101,6 oldu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!