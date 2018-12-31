Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2018 yılı Kasım ayında, 2017 yılının aynı ayına göre %9,4 artarak 15 milyar 529 milyon dolar, ithalat %21,3 azalarak 16 milyar 180 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığı %89,8 azaldı
Kasım ayında dış ticaret açığı %89,8 azalarak 651 milyon dolara geriledi.
İhracatın ithalatı karşılama oranı 2017 Kasım ayında %69,1 iken, 2018 Kasım ayında %96'ya yükseldi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat %0,8 arttı
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2018 Kasım ayında bir önceki aya göre ihracat %0,8, ithalat %0,6 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2018 yılı Kasım ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat %9,4 arttı, ithalat %21,2 azaldı.Avrupa Birliği'ne ihracat %10,9 arttı
Avrupa Birliği'ne (AB-28) yapılan ihracat, 2017 yılının aynı ayına göre %10,9 artarak 7 milyar 730 milyon dolar olarak gerçekleşti. AB'nin ihracattaki payı 2017 Kasım ayında %49,1 iken, 2018 Kasım ayında %49,8 oldu. En fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu
Almanya'ya yapılan ihracat 2018 Kasım ayında 1 milyar 430 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 983 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 871 milyon dolar ile İtalya ve 855 milyon dolar ile Irak takip etti. İthalatta ilk sırayı Rusya aldı
Rusya'dan yapılan ithalat, 2018 yılı Kasım ayında 1 milyar 756 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 566 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 391 milyon dolar ile Çin ve 1 milyar 107 milyon dolar ile ABD izledi.Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı %4,2 oldu
Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.3 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Kasım ayında ISIC Rev.3'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %93'tür. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %4,2, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise %36,3'tür. Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ithalatı içindeki payı %15,4 oldu
İmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %78,8'dir. Kasım ayında yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %15,4, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise %42,4'tür.
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