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TÜİK ekim ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre ekimde ihracat, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3 artarak 21 milyar 328 milyon dolar, ithalat ise yüzde 31,4'lük yükselişle 29 milyar 202 milyon dolara ulaştı.

Böylece ekimde dış ticaret açığı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 421.7 artarak 1 milyar 509 milyon dolardan, 7 milyar 874 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Ekim ayında yüzde 93.2 iken, 2022 Ekim ayında yüzde 73'e geriledi.

Aylara göre dış ticaret, Ekim 2022:

TÜİK verilerine göre ihracat 2022 yılı Ocak-Ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15.4 artarak 209 milyar 394 milyon dolar, ithalat ise yüzde 39.4 artarak 300 milyar 443 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İhracat, ithalat ve dış ticaret dengesi, Ekim 2022:



Ocak-Ekim döneminde dış ticaret açığı %168,3 artarak 33 milyar 933 milyon dolardan, 91 milyar 49 milyon dolara çıktı.

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, ekim ayında imalat sanayinin payı yüzde 94.7, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3.1, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1.7 oldu. Ocak-Ekim döneminde ise ihracatta imalat sanayinin payı yüzde 94.7, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 2.9, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1.8 olarak kayıtlara geçti. ALMANYA İLK SIRADA Ekim ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 688 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 418 milyon dolar ile Irak, 1 milyar 308 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 146 milyon dolar ile Rusya, 1 milyar 107 milyon dolar ile Birleşik Krallık takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 31.3'ünü oluşturdu.