Var olan çene bozukluklarının ortodontik tedavi ile cerrahi olarak tedavi edilmesidir. Uzman cerrahi ve plastik estetik uzmanı ile çene ameliyatı gerçekleştirilmektedir. Ergenlik döneminde ve yetişkinlerde uygulanmaktadır.
Braket adındaki kuvvet aktarıcı etkenler diş yüzeyine teker teker yapıştırılır. Bu teller dişlerin güçlenmesi için takılmaktadır. Ayrıca dişlerde olan bozuklukları da düzelterek dişlerin yerleşmesini sağlamaktadır. Bu şekilde sabit ortodentik uygulama yapılmış olmaktadır. Diş teli tedavisi uygulaması 1-2 yıl bir süre devam etmektedir. Bazı durumlarda 4 yıl süre de uzayabilmektedir.
Diş Teli Çeşitleri
Seramik Diş telleri: Şeffaf olan bu teller, estetik olarak görünüşü bozmadıkları için daha çok tercih edilmektedir. Ancak daha çabuk kırılabilme özellikleri vardır. Bu yüzden özenle kullanmak gereklidir.
İçten Takılan Diş telleri: Dişlerin arka kısmına takılması suretiyle yapılır ve ön kısımdan görülmezler.
Altın Diş telleri: Antialerjik olmaları nedeni ile dokuya zarar vermezler. Kolay çıkarılabilir özelliği vardır. Ancak yüksek bir ücret ister.
Metal Diş telleri: En çok kullanılan diş tellerindendir. Kullanımı rahattır, kaliteli ve paslanmaz çeliktendir. Diş eti ve dişe uyum açısından daha iyidir.
Damon Diş telleri: Bu diş telleri braket içerisinde ileri geri hareket edebilme sistemine sahiptir.
Hareketli diş teli uygulaması daha çok çocuklarda uygulanmaktadır. Ön dişlerdeki çarpıklıklar ve üst çenede olan darlık söz konusuysa uygulanır. Çıkarılıp takılabilme özelliğine sahip olması rahatlık oluşturmaktadır. Düşük maliyetli bir uygulamadır.
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