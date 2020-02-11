11 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Diş çürüğü dişin renginin koyulaşması sonucu oyulması durumudur. Önlenebilir bir hastalıktır ve tedavi edilmesi ile dişlerin kaybedilmemesi sağlanmış olmaktadır.
Dişlerin çürümesinin nedeni ise; ağzın içerisinde bulunan bir takım bakteri plaklarının, alınan unlu ya da şekerli gıdaların oluşturduğu artıkların neden olduğu asitler sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu asitler diş minelerine etki ederek onların mineral dokularında tahribat yaratır ve minelerin şekli bozularak oyuklar (kavite) ortaya çıkar ve diş bu şekilde çürümüş olarak adlandırılır.
Beslenme biçimleri unlu ve şekerli gıdaları aşırı tüketenlerde ve diş bakımını düzenli olarak yerine getirmeyen kişilerde daha sık görülmektedir. Tükürük diş bakteri plaklarına karşı bir savunma uygulasa da tek başına etkili olması söz konusu değildir. Diş hekimleri şekersiz sakızları önerirler, çünkü tükürük salgısının artması ile dişlere fayda sağlarlar.
Diş çürüğünü önlemek için sabah akşam dişlerin fırçalanması, diş ipi kullanılması, şekerli ve unlu gıdaların tüketimini azaltmak ya da yedikten sonra mutlaka ağzı çalkalamak ya da fırçalamak gereklidir. Özellikle florür içeren diş macunları tercih edilmelidir. Ayrıca ağız temizliği için bazı gargaraların da kullanılması bir etki yaratacaktır. Diş kontrollerini düzenli olarak diş hekimlerine yaptırmak ve erken tedavi sağlamak dişlerin sağlığı açısından önemli bir uygulama olacaktır.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!