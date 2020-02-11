Diş çürüğü dişin renginin koyulaşması sonucu oyulması durumudur. Önlenebilir bir hastalıktır ve tedavi edilmesi ile dişlerin kaybedilmemesi sağlanmış olmaktadır.

Dişlerin çürümesinin nedeni ise; ağzın içerisinde bulunan bir takım bakteri plaklarının, alınan unlu ya da şekerli gıdaların oluşturduğu artıkların neden olduğu asitler sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu asitler diş minelerine etki ederek onların mineral dokularında tahribat yaratır ve minelerin şekli bozularak oyuklar (kavite) ortaya çıkar ve diş bu şekilde çürümüş olarak adlandırılır.

Beslenme biçimleri unlu ve şekerli gıdaları aşırı tüketenlerde ve diş bakımını düzenli olarak yerine getirmeyen kişilerde daha sık görülmektedir. Tükürük diş bakteri plaklarına karşı bir savunma uygulasa da tek başına etkili olması söz konusu değildir. Diş hekimleri şekersiz sakızları önerirler, çünkü tükürük salgısının artması ile dişlere fayda sağlarlar.

Diş çürüğünü önlemek için sabah akşam dişlerin fırçalanması, diş ipi kullanılması, şekerli ve unlu gıdaların tüketimini azaltmak ya da yedikten sonra mutlaka ağzı çalkalamak ya da fırçalamak gereklidir. Özellikle florür içeren diş macunları tercih edilmelidir. Ayrıca ağız temizliği için bazı gargaraların da kullanılması bir etki yaratacaktır. Diş kontrollerini düzenli olarak diş hekimlerine yaptırmak ve erken tedavi sağlamak dişlerin sağlığı açısından önemli bir uygulama olacaktır.