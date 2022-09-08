Diş apsesi neden olur, nasıl geçer?

Diş Apsesi Neden Olur, Nasıl Geçer? Diş Apsesine Ne İyi Gelir?

Diş apseleri her zaman başımıza gelebilecek bir diş sorunudur. Çok fazla sebebe bağlı olarak oluşabilir ve böyle durumlarda da canımızı sıkar. İşte diş apsesi neden olur, nasıl geçer? Diş apsesine ne iyi gelir? Sorularının cevaplarını sizlerle paylaşıyoruz. Detaylar için hemen okumaya başlayabilirsiniz.

Diş Apsesi Nedir? Diş Apsesi Neden Olur?

Diş apseleri, enfeksiyon kaynaklı oluşan irin birikimleridir. Buna sebep olan bakteriler de özellikle diş çevresinde birikirler ve şişmesine sebep olurlar. Apseler bakterilere karşı bir savunma mekanizması olarak da görülürler.

Bu savunma sırasında da apseler oluşur ve ağrı yapar. Şiddetli ağrılar oluşabilir ve şişkinliği artar. zamanında önlemi alınmazsa da apseler ciddi sorunlara sebep olabilirler. Bunun olmaması için hemen tedavi yöntemini uygulamanız gerekir. Apselerin oluşumunda başlıca sebepler:

Diş çürümesi

Kırık ya da yontulmuş dişler

Diş minesindeki açıklıklar

Diş çekimi sonrası

Diş eti hastalığı

Dolguların eskimesi

Bu gibi durumlar diş apselerine sebep olur. Haydi şimdi hep birlikte bu apselere nasıl çözümler var, bunlara bir bakalım…

Diş Apsesi Nasıl Geçer? Ne İyi Gelir?

Diş apselerini nasıl geçirebilirsiniz? Diş apsesine ne iyi gelir?

Ağrı kesici kullanabilirsiniz. Bu ağrısını azaltacaktır.

Karanfil yağı sürebilirsiniz. Doğal bir ağrı kesicidir. Seyreltilmiş yağdan birkaç damla pamuğa sürün ve diş üzerinde iki ya da üç dakika tutun.

Tuzlu su ile dişinizin apsesini azaltabilirsiniz.

Karbonatlı su yapabilirsiniz.

Diş etinizi iyice temizlemeniz gerekiyor.

Gargara yapın.

Bu yöntemler sadece basit ve kısa süreli çözümlerdir. Buna ek olarak diş eti apsesi evde nasıl geçer dediğimizde bir sonraki başlıkta önereceğimiz yöntemleri deneyebilirsiniz. Kısa sürede apsenin yok olduğunu göreceksiniz.

Diş Apsesine İyi Gelen Doğal Yöntemler

Evde acil bir çözüme ihtiyacınız varsa işte tam olarak işinize yarayacak önerilerimiz olacak. Diş apsesine iyi gelen doğal yöntemler:

Sarımsak… Doğal antibiyotik özelliği olan sarımsak dişteki bakterileri yok eder ve böylece apsenin geçmesini sağlar. Bir diş taze sarımsağı ezin ve dişinize sürün. Ağzınızı da hafifçe çalkalayın.

Doğal antibiyotik özelliği olan sarımsak dişteki bakterileri yok eder ve böylece apsenin geçmesini sağlar. Bir diş taze sarımsağı ezin ve dişinize sürün. Ağzınızı da hafifçe çalkalayın. Sumaklı Su… Sumak da diş etine iyi gelecek olan besinlerden birisidir. Sumaklı su ile gargara yaptığınızda diş etleriniz hafifleyecektir. Bir bardak su içerisine bir çay kaşığı sumak atın ve gargara yapın.

Sumak da diş etine iyi gelecek olan besinlerden birisidir. Sumaklı su ile gargara yaptığınızda diş etleriniz hafifleyecektir. Bir bardak su içerisine bir çay kaşığı sumak atın ve gargara yapın. Elma suyu.. Evet, sirkesi kadar elma suyu da oldukça etkilidir. Elma suyu içerisinde yer alan antibiyotik özellikteki maddeler, ağız içerisindeki virüsü yok ederler ve apseyi iyileştirirler.

Evet, sirkesi kadar elma suyu da oldukça etkilidir. Elma suyu içerisinde yer alan antibiyotik özellikteki maddeler, ağız içerisindeki virüsü yok ederler ve apseyi iyileştirirler. Karanfil Yağı… Yukarıda bu seçenekten bahsetmiştik. Karanfil yağı da son derece faydalı bir çözümdür. Karanfil yağından bir damla pamuğa dökün ve apse yapan dişinize sürün.

İşte bu yöntemler sayesinde apselerinizden kısa sürede kurtulacaksınız. Ama bazen bu apseler çok inatçı çıkabiliyor. Ne yaparsanız yapın ağrısı ya da şişliği geçmeyebilir. Bu durumda bir doktora görünmeniz gerekir. Onlar belki o dişe bir tedavi uygulayabilir ya da size ilaçlar verebilir. Bu sayede daha güvenli bir şekilde iyileşmiş olursunuz. Sonrası için bu durum tekrarlarsa evdeki doğal yöntemleri deneyebilirsiniz. Ama sizlere şöyle bir önerimiz olacak: Bu tavsiyelerimizi uygularken aşırıya kaçmayın. Çünkü diş etinize zarar verme ihtimaliniz çok yüksek…