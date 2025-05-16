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        Haberler Ekonomi Alışveriş Gıda Dirisi de ölüsü de dert! Balon balığı getirene 35 lira - Alışveriş Haberleri

        Balon balığı için verilen devlet desteği artırıldı!

        Balon balığı avcılığı için destekleme tutarı, 100 bin adede kadar olan miktar için 25 liradan 35 liraya yükseltildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 09:40 Güncelleme: 16.05.2025 - 09:40
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        Balon balığı getirene 35 lira
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        Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesi Hakkında Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

        Buna göre, benekli balon balığında (lagocephalus sceleratus) 100 bin adede kadar destekleme tutarı artırılarak 25 liradan 35 liraya çıkarıldı. Diğer balon balığı türlerinde ise 200 bin adede kadar destekleme tutarı 10 lira olarak uygulanmaya devam edilecek.

        Ayrıca, Ziraat Bankası Genel Müdürlüğüne hizmetlerinden dolayı, üreticilere ödenen destekleme tutarının yüzde 0,2'si kadar ödenen komisyonun tutarı yüzde 0,05'e düşürüldü.

        Kararları Tarım ve Orman Bakanlığı uygulayacak.

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