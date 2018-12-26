"KIRIK VEYA ÇIKIK YOK"



Önceki akşam NişantaşIı'nda bir kafede eşi İsmail Demirci ile kahve içerken görüntülenen Soral’a bandajlı eli soruldu. Oyuncu, "Sette ufak bir kaza geçirdim. Kırık veya çıkık yok, sadece incindi" dedi.