Direniş Karatay oyuncuları kimler? Direniş Karatay filmi konusu ve karakterleri nelerdir? Şu an en sık aranılan kelimelerin başında yer aldı. Bu hafta kanallar dizilerin yeni bölümünü yayınlamadığı için her gün saat 20.00'da yerli veya yabancı filmleri yayın akışına alıyor. Bu hafta pazartesi günü Direniş Karatay filmi izleyicisi ile buluşacak.

DİRENİŞ KARATAY OYUNCULARI KİMLER?

Yapım yılı 2018 olan Direniş Karatay'da yönetmen koltuğuna Selahattin Sancaklı oturuyor. İşte macera, aksiyon ve tarihi bir film olan Direniş Karatay'ın oyuncuları...

Ertuğrul Şakar (Vezir Adil)

Mehmet Aslantuğ (Emir Celaleddin Karatay)

Fikret Kuşkan (Ahi Evren)

Yurdaer Okur (Noyan)

Alperen Duymaz (Kutay)

Burcu Özberk (Türkan)

Nik Xhelilaj (Börke)

Volkan Keskin (Olcayto)

Cahit Kayaoğlu (Aladdin)

Furkan Palalı (Mevlana)

Ece Yaşar (Maral)

Nefise Karatay (Fatma Bacı)

Ali Buhara Mete (Sultan Giyaseddin)

Yusuf Aytekin (Sungur)

Kutay Köktürk (Küpeli Hoca)

Tuğrul Tülek (İsfahani)

Latif Koru (Suhrab)

Yılmaz Meydaneri (Banett)

DİRENİŞ KARATAY KONUSU NEDİR?

Guyaseddin, babası Alaattin Keykubat’ın zehirlenerek öldürülmesi üzerine tahta geçmiştir. Fakat o, babası gibi yetenekli bir devlet adamı değildir. Bu durum Moğol baskılarının artmasına neden olur. Emir Celaleddin Karatay bu baskılara karşı halkı büyük bir direnişe hazırlamayı planlar. Tüm tecrübesi ve gücü ile direniş hazırlıklarına başlayan Celaleddin Karatay, gencinden yaşlısına, kadın erkek demeden Anadolu’nun sessiz kahramanlarını da yanına alır. Yönetmenliğini Selahattin Sancaklı'nın üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Mehmet Aslantuğ, Fikret Kuşkan, Yurdaer Okur, Burcu Özberk yer alıyor

DİRENİŞ KARATAY FİLMİ NASIL?

Direniş Karatay filmini vizyondayken izleyen vatandaşlar, sosyal medya hesaplarından film ile ilgili düşüncelerini takipçileri ile paylaştı.

İşte o yorumlardan bazıları...

Film, deneyimli görüntü yönetmenlerinden Selahattin Sancaklı’nın görselliğe hâkim rejisi, aksiyon sahnelerinde gösterdiği ustalıkla rahatça izleniyor. Lakin işin içerik boyutunda aynı çizgiyi bulmak zor... Aslında senaryonun bir derdi var; o da ‘Ahi Evran’ karakteri üzerinden ‘Ahilik’ müessesesine dikkat çekmek ve işin sadece kılıç kuşanmakla bitmediğini de hatırlatmak. Ama film kendisini ‘dönem rüzgârları’na o kadar teslim etmiş ki, diyaloglarda hamasetten ve kutsiyetten başka bir şey yok. Bu da bütün karakterler aslında hep bir ağızdan aynı şeyi konuşuyormuş gibi bir izlenim yaratıyor. Yazının başında hatırlattığım çocukluğumuzun tarihsel aksiyonlarında, karakterlerin üzerinde sanki bu denli ‘ağır’ yükler yoktu; daha insani, daha sıradandılar. Yeni dönem yapımları ise yeniden yazılmak istenen bir tarihin parçası olarak davranıyor, konuşuyor, yaşıyorlar... Bu bir tercih meselesi, tabii ki olabilir, böyle karakterlerle de sinema yapılır ama bence inandırıcılık meselesinin üstesinden gelemezsiniz (bu arada öykünün kötü adamları, geçmişteki Bizanslı kötülere benzer bir şekilde karikatürize olmuş, en azından böyle bir bağ var ortada!)

Film Osmanlı Devleti'nin kuruluşunun perde arkasını anlatmasının yanı sıra Devleti ebed müddet anlayışını çok iyi yansıtmış ve ayrıca oyuncu kadrosunun çok kaliteli olması da filmin güzel bir yanı unutulan kahramanlardan Emir Celaleddin Karatay'ı bizlere hatırlatarak ve galiba çekilen ilk Selçuklu filmi olmasıyla da ayrı bir önem taşıyor tabi ki gerçekten oyuncu kadrosu mükemmel olup da senaryosu zayıf olan filmlerden olmamış filmde oynayan oyuncuların dizileri olmasa ve aynı kadro aynı konuda dizi çekse reytingleri alt üst edecek bir yapım olmuş

Tarih geleceğin aynasıdır sen tarihini bilmezsen, birileri gelir sana puslu bir ayna tutar, sende gördüklerine inanırsın... Harika bir yapımdı emeğinize sağlık