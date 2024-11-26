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        Haberler Televizyon Diren Polatoğulları: Oyunculuk meslek olarak kabul edilmiyor

        Diren Polatoğulları: Oyunculuk meslek olarak kabul edilmiyor

        "Aslı Şafak'la İşin Aslı" programına konuk olan Diren Polatoğulları, oyunculuğa dair samimi açıklamalarda bulundu; "Oyunculuk meslek olarak kabul edilmiyor"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.11.2024 - 15:22 Güncelleme: 26.11.2024 - 15:22
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        "Oyunculuk meslek olarak kabul edilmiyor"
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        BloombergHT’de yayınlanan "Aslı Şafak’la İşin Aslı" programının konuğu Diren Polatoğulları oldu. Polatoğulları, oyunculuğa dair samimi açıklamalarda bulundu.

        "DİZİCİ DEĞİLİM"

        "Ben dizici değilim" diyen Diren Polatoğulları; "Bir şeyin başlayıp bitmesi gerektiğine inanıyorum. Bu yüzden film izlemeyi seviyorum ama ana akımda olmaktan memnunum ve büyük zevk alarak işimi yapıyorum" ifadelerini kullanarak daha çok film izlemeyi tercih ettiğini söyledi.

        "OYUNCULUK MESLEK OLARAK KABUL EDİLMİYOR"

        Diren Polatoğulları ardından sözlerine şöyle devam etti; Türkiye'de oyunculuk meslek olarak kabul edilmiyor. Çünkü telifi yok ve zanaat sayılıyor. 'Ben sanatçı değilim' diyen oyunculara çok kızıyorum. O eseri siz olmadan yapamazlar. Bunun bir telifi olmalı.

        "HERKESİ KISKANIRIM"

        Ayrıca kıskanç biri olduğunu ifade eden Diren Polatoğulları; "Kıskançlık sevmediğim bir şey ama vazgeçemediğim bir şey. Sevdiğim herkesi kıskanırım ben" diye konuştu.

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        #Diren Polatoğulları
        #Aslı Şafak’la İşin Aslı

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