Direksiyon simidi nasıl temizlenir? Direksiyon simidi temizleme yöntemi araç sahipleri tarafından en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. İşte direksiyon simidi temizlemenin püf noktaları:

Direksiyon temizlğinde kilit olan nokta direksiyon simidinin kullanıldığı malzemedir.

Direksiyon simidi plastik veya suni deriden yapılmışsa çok amaçlı dezenfektan,

Ahşaptan yapıldıysa ahşam temizleyici,

Gerçek deri ise deriden yapılan yüzeyleri temizlemek için yapılan dezenfektanları kulklanın.

Uygun dezenfektanı bir beze dökün

Bezle sizimidi döndürerek silin

İmakanınız varsa dezenfektanla sildikten sonra buhar bakinesiyle ssıcak buhar uygulayarak direksiyon simidini daha streil hale getirbilirsiniz.