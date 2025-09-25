Habertürk
        Direkli Mağarası'nda Epipaleolitik Dönem'e ait süs boncukları bulundu

        Direkli Mağarası'nda Epipaleolitik Dönem'e ait süs boncukları bulundu

        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 19 yıldır süren Direkli Mağarası kazısında Epipaleolitik Dönem'e ait olduğu değerlendirilen çok sayıda süs boncuğu gün yüzüne çıkarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        25.09.2025 - 16:13
        Direkli Mağarası'nda 'Epipaleolitik Dönem' keşfi
        Kent merkezine 65 kilometre uzaklıktaki Döngel Mahallesi'nde bulunan mağarada, 2007'de ilk kazı çalışması başladı.

        Titizlikle sürdürülen çalışmalarda bugüne kadar ana tanrıça figürü, Paleolitik Dönemi'ne ait kalıntılar, tarım aletleri, mezarlar ile kemikten yapılmış 13 bin yıllık iğneler bulunmuştu. Yeni bulgularla birlikte Direkli Mağarası, bölgenin tarihine ışık tutmaya devam ediyor.

        EPİPALEOTİK DÖNEM'İN ESTETİK MERKEZİ

        Kazı Başkanı ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cevdet Merih Erek, Direkli Mağarası'nın o dönemde Arap Yarımadası, Kafkasya, Doğu Akdeniz ve Anadolu arasında kültürel alışverişin ve estetik anlayışın merkezi konumunda olduğunun ortaya çıktığını söyledi.

        Bu yılki kazıların ana temasının süslenme kültürü olduğunu belirten Erek, şunları kaydetti:

        "Bu yıl sekiz plan karede çalıştık ve üçüncü arkeolojik seviyeden sekizinci seviyeye kadar ulaştık. Direkli Mağarası insanı, beslenme ve avcılığın yanı sıra süslenmeye de büyük önem vermiş. Taş, kemik ve deniz kabuklularından yapılmış çok sayıda boncuk ortaya çıktı. Boncukların çeşitliliği, ateşle işlenmesi ve kırmızı aşı boyasıyla renklendirilmesi, milattan önce 9 bin 500 ila 14 bin arasına tarihlenen dönemde insanların kendini süsleme ve farklı görünme eğilimini güçlü şekilde gösteriyor."

        Erek, kazılarda bulunan renkli boncukların Anadolu kültürünün tarihine önemli katkı verdiğini ifade ederek, "Anadolu'da yaylacılık, köy ve ova kültürlerinde hayvanların bile boyanıp süslenmesi, bu geleneğin ne kadar köklü olduğunu ortaya koymaktadır" dedi.

        Epipaleolitik Dönem'deki insanların süslenmeye büyük önem verdiğini vurgulayan Erek, şöyle devam etti:

        "Kazılarda ortaya çıkan veriler, Direkli Mağarası insanlarının yalnızca gündelik ihtiyaçlarını karşılamadıklarını, aynı zamanda sanatsal bir ifade olarak süslenmeye büyük önem verdiklerini göstermektedir. Boncuklar, kullanılan ham maddeler, üretim teknikleri ve ticaret yolları, bu insanların yaşam hikayesinin önemli parçalarını oluşturmaktadır."

        Kazılarda bulunan yabani keçi kemiklerinin ve boynuzlarının Direkli Mağarası insanlarının Kafkasya ile Anadolu arasında doğrudan bağlantıya sahip olduğunu anlatan Erek, bu durumun mağaradaki yaşamın yalnızca yerel toplulukla sınırlı kalmadığını, geniş coğrafyada yoğun hareketlilik ve kültürel etkileşim olduğunu açıkça gösterdiğini sözlerine ekledi.

