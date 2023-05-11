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Dip dibe yaşıyoruz

TÜİK verilerine göre 2022 sonu itibarıyla Türkiye'nin toplam yüzölçümünün sadece yüzde 1.6'sını oluşturan ve 'yoğun kent' olarak sınıflandırılan yerleşim yerlerinde 57 milyon 934 bin 583 kişi yaşıyor. Bu, nüfusun yüzde 67.9'una tekabül ediyor

Giriş: 11.05.2023 - 10:45 | Güncelleme: ABONE OL
Dip dibe yaşıyoruz
HABERTURK.COM

TÜİK 2022 yılına ilişkin kent-kır nüfus istatistiklerini açıkladı. Buna göre 2022 itibarıyla kır olarak sınıflandırılan ve Türkiye yüzölçümünün yüzde 93.5'ini oluşturan yerleşim yerlerinde toplam nüfusun yüzde 17.3'ü ikamet ediyor

Türkiye'nin toplam yüzölçümünün sadece yüzde 1.6'sını oluşturan yoğun kent olarak sınıflandırılan yerleşim yerlerinde 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla 57 milyon 934 bin 583 kişi yaşıyor. Diğer bir ifadeyle Türkiye nüfusunun yüzde 67.9'u söz konusu yerleşim yerlerinde ikamet ediyor.

TÜİK verilerine göre Orta yoğun kent olarak sınıflandırılan ve ülke yüzölçümünün yüzde 4.9'unu oluşturan yerleşim yerlerinde nüfusun yüzde 14.8'i yaşıyor.

TÜİK verileri kırda yaşam oranının yaşlı nüfusta daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

Türkiye'nin toplam nüfusunun yüzde 9.9'unu oluşturan 65 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 30.1'inin kır olarak sınıflandırılan yerleşim yerlerinde ikamet ettiği görüldü. Yaşlı nüfusun yüzde 14.6'sını orta yoğun kent olarak sınıflandırılan yerlerde yaşayanlar oluştururken; yüzde 55.3'ünü ise yoğun kent olarak sınıflandırılan yerlerde yaşayanlar oluşturdu.

Kent-kır sınıflaması ve geniş yaş grubuna göre nüfus, 2022:

2022 sonu itibarıyla Türkiye nüfusunun yüzde 68.1'ini oluşturan 15-64 yaş grubu çalışma çağındaki nüfus içinde yoğun kent olarak sınıflandırılan yerlerde yaşayanların oranı yüzde 69.2 oldu. Bu yaş grubundaki toplam nüfus içinde orta yoğun kent olarak sınıflandırılan yerlerde ikamet edenlerin oranı yüzde 14.7 iken; kır olarak sınıflandırılan yerlerde ikamet edenlerin oranı yüzde 16.1 olarak kayıtlara geçti.

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