Dinmeyen şişkinliğin ve kabızlığın çözümü bağırsak detoksu olabilir! Bağırsak detoksu hakkında bilinmesi gerekenler
Sağlıklı bağırsaklara sahip olabilmenin başlıca adımı vücudumuzu dinlemek ve yaşadığımız bağırsak problemlerinin farkında olmak diyebiliriz. Örneğin, bir türlü geçmek bilmeyen bir kabızlık şikayetiniz varsa belki de bağırsak detoksu yapmanın zamanı gelmiştir...
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Bağırsak sorunları gündelik yaşam konforumuzu düşürdüğü yetmezmiş gibi kronik sağlık sorunlarının meydana gelmesine de zemin hazırlayabilir. Bağırsak sağlığımız beslenme rutinlerimiz ya da günlük hareket/hareketsizlik dengemizden etkilenir. Kabızlık, şişkinlik, kötü koku başta olmak üzere bek çok şikayetin altında düzgün çalışmayan bağırsaklar yatar.
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Bağırsaklarınız düzgün çalıştığında zaten kendini temizler ancak düzgün çalışmadığında onları sizin temizlemeniz gerekir. Bu cümle ilk etapta size garip geliyor olabilir, yazının devamında bu cümlenin ne demek istediğini daha iyi anlayacaksınız!
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Bağırsaklarımız nasıl dolar?
Biliyorsunuz, vücudumuza aldığımız besinlerin sindirimi ağızda başlar ve bağırsakta biter. Bağırsak, hem sindirim döndümüzün hem de boşaltım döngümüzün son durağıdır. Yediğimiz kuru ve lifsiz gıdalar, çok fazla alkol tüketilmesi, dengesiz ve kötü beslenme, yeterince su içilmemesi, düzenli egzersiz yapılmaması ve hatta yeterince hareket edilmemesi bağırsaklarımızın dolmasına neden olabilir.
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Bağırsaklarımızın dolu olduğunu anlamanın da yolu var, merak etmeyin... Kabızlık ve şişkinlik sindirime bağlı problemlerin başında geliyor. Bu ilki problem aynı zamanda bağırsaklarınızın dolduğunu ve boşaltımda zorlandığını da gösteriyor.
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Cilt problemlerinin altında bağırsaklarınızın dolu olmasının yatabileceğini biliyor muydunuz? Bağırsak sağlığı ile cilt sağlığı arasında bir bağ olduğunu kabul etmek gerek. Bağırsaklarınızın bakteri dengesinin bozulması ya da bağırsaklarda toksinlerin birikmesi ve vücutta atılamaması ciltte kızarıklık, akne, döküntü gibi sorunlara neden olabilir.
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Karın ağrısı, baş ağrısı ya da migren problemlerinin bile dolu bağırsaklarınızla ilgisi var desek... Karın ağrısı neyse ama baş ağrısı ne demek diyeceksiniz. Ama ilgisi var! O bağırsaklarınızda biriklen ve vücuttan atılamayan toksinler var ya, işte onlar kana karışarak ağrı çekmenize neden olabiliyor...
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Bağırsaklarınızın dolu olması kötü ağız kokusuna bile sebebiyet verebilir. Bu bakteri dengesinin kaybolması ve toksinler vücudunuzun her zerresini etkilemeye başlar. Bağırsak deyip geçmeyin çünkü yorgunluğunuzun bile bu bağırsak tıkanıklığıyla bir ilgisi var!
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Dolu bağırsaklarınız enerji üretiminde epey güçsüz kalacaktır. Kendinizi aşırı yorgun hissetmekten de bir türlü eski enerjik halinize dönememekten de şikayet etmek istyemiyorsanız önce bağırsaklarınızı temizlemeyi deneyin. Nasıl mı? Hemen anlatalım!
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Bağırsakların temizlenmesi ya da bağırsak detoksu, hangisini kullanmayı tercih edeceğiniz size kalmış ama ne yapacağınız belli! Öncelikle hayatınıza bol bol su içmeyi dahil edeceksiniz! Su tüketiminizi 2 buçuk litrenin altında bırakırsanız bağırsaklarınızı temizlemeniz zorlaşır. Suyla barışın.
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İkinci en önemli adım ise tahmin edebileceğiniz gibi beslenme rutinlerini değiştirmek... Lifsiz ve işlenmiş gıdalar, çok baharatlı, çok acılı yiyecekler en azından bir süre dışarı çıksın; lifli besinler, tazer sebze ve meyveler içeri girsin! Çiğ sebzeler, baklagiller, yeşik yapraklı besinler, keten tohumu gibi yağlı tohumlar vücudunuzun ihtiyaç duygduğu lifi temin etmenizi sağlar.
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Probiyotik ve prebiyotik takviyesi... Bağırsaklarınızın sindirimi tamamlayabilmek için bazı faydalı bakterilere ihtiyacı var. Ayrıca bozulan hormon ve bakteri dengesi nasıl düzelecek sanıyorsunuz? Kefir, yoğurt, lahana turşusu gibi gıdalar probiyotik gıdalar bağırsakların çalışmasına yardım eder.
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Düzenli egzersiz yapmak bağırsak hareketlerinin iyileşmesinde ve elbette bağırsaklarınızın daha düzgün çalışmasında doğrudan etkilidir. Hareketsiz bir yaşam bağırsaklarınızın da hareketlerini yavaşlatır o yüzden gün içinde muhakkak yürüyüş yapmaya ya da düzenli spor yapmaya önem verirseniz bağırsaklarınızın temizlenmesine katkı sağlamış olabilirsiniz.
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Bağırsaklarınızın temizlenmesinde yediğiniz içtiğiniz kadar stresin de payı var... Stresli olduğunuzda bağırsak hareketleriniz yavaşlar ve bağırsaklarınız daha çabuk dolar. Bağırsak detoksu aynı zamanda bir stres detoksuna da dönerse işiniz daha kolay olabilir. Nefes egzersizleri, uzun yürüyüşler ve meditasyonu düşünebilirsiniz...
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Bağırsak detoksunda başvuracağınız bir düiğer yöntem sindirime yardımcı bitki çayları olabilir. Özellikle nane çayı, papatya çayı, yeşilçay ya da zencefil çayı bağırsaklarınızı rahatlatır ve detoksta etkili olabilir.
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Bu detoks sürecinde kaçınmanız gereken başlıca şey ise kafeinli içecekler, alkoller ve şekerli gıdalar olmalıdır. Bu besinler bağırsaklarınızın temizlenmesini uzatabilir.
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