Dinmeyen şişkinliğin ve kabızlığın çözümü bağırsak detoksu olabilir! Bağırsak detoksu hakkında bilinmesi gerekenler

Karın ağrısı, baş ağrısı ya da migren problemlerinin bile dolu bağırsaklarınızla ilgisi var desek... Karın ağrısı neyse ama baş ağrısı ne demek diyeceksiniz. Ama ilgisi var! O bağırsaklarınızda biriklen ve vücuttan atılamayan toksinler var ya, işte onlar kana karışarak ağrı çekmenize neden olabiliyor...