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Dini Yılbaşı Mesajları ve Sözleri 2022: Anlam Dolu, Ayetli, Hadisli, Dualı ve Resimli Dini Yeni Yıl Mesajları ile Tebrik Sözleri Seçenekleri

Dini Yılbaşı Mesajları ve Sözleri 2022: Anlamlı, Ayetli, Dualı, Hadisli ve Resimli Dini Yeni Yıl Mesajları ile Tebrik Sözleri

2022 yılbaşı öncesi en güzel dini mesajları bir araya getirdik. Bu güzel günde sevdiklerinin yeni yılını kutlamak isteyen milyonlarca vatandaşımız için birbirinden güzel ve anlamlı dini mesajları ve derledik. İşte anlam dolu, hadisli, dualı, ayetli ve resimli dini yeni yıl mesajları...

31.12.2021 - 13:18 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Doğru yoldan ayrılmadığımız, sevgi, saygı ve umut dolu bir yıl olsun.

    Allah hayırlı yıllar, hayırlı insanlar, hayırlı işlerle karşılaşmamızı nasip etsin, 2022 kutlu olsun...

  • Sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu, yіne de sevgі dolu nіce yıllara!

    Bu yeni yılda tüm güzelliklerin seninle olmasını dilerim. Mutlu yarınlar için dua etmeyi, bu yeni yılı ibadet ederek geçirmeyi unutma. İyi yıllar!

     

     

     

  • Yeni yılda tüm dargınlıkların bitmesi ve barış içinde yaşanması dileğimle...

    Dünyayı değiştirmek istersen yüreğine inan, dostlarına güven, sevgine sarıl. Yeni yıl senin başarılarının anahtarıyla tüm kapıları açacaktır. Mutlu Yıllar!

     

  • Rabbimiz bu yeni yılın tüm İslam âlemindeki kardeşlerimize her anını en güzel şekilde değerlendirmeyi ve her gününü razı olacağı amellerle yaşamamızı nasip etsin.

    2022 yılı tüm İslam alemi için hayırlı bir yıl olsun. Yeni yılınızı tebrik ederim

     

     

  • Allah'ım, sen evveli ve sonu olmayan cömert, acıyan, ihsanı bol olansın. Bu yeni yılda bize helâl rızıklar ihsan et. Bu sene beni, sevdiklerimi ve Müslümanları şeytanın aldatmasından ve tuzaklarından koru. Nefsimizin kötülüklerine karşı bize yardım et.

    Sizlerin ve tüm Müslüman aleminin yeni yılını kutluyorum. Yeni yıl tüm İslam alemi için hayırlı olsun. Sağlıklı, mutlu yıllar...

     

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