Dilruba Kayserilioğlu için istenen ceza belli oldu | Son dakika haberleri

Dilruba Kayserilioğlu için istenen ceza belli oldu | Son dakika haberleri

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İzmir'de sokak röportajındaki sözleri nedeniyle tutuklanan ardından da serbest bırakılan Dilruba Kayserilioğlu hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Kayserilioğlu hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla 4,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

Tutuklanması kamuoyunda yoğun eleştirilere yol açan Dilruba Kayserilioğlu "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" ile "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı.

Avukat Hüseyin Yılmaz müvekkiline kamu davası açıldığını ve 3 Eylül'e duruşma günü verildiğini duyurmuştu.

İtiraz üzerine mahkeme Dilruba'nın "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasından tutukluluğunu kaldırmış, yurtdışı yasağı getirmişti. Ancak genç kadın kendisine yöneltilen diğer suçtan tutuklu bulunuyordu. Dilruba Kayserilioğlu, 12 Ağustos'ta tutuklanmış ve İzmir Şakran Cezaevi'ne gönderilmişti. Genç kadın 18 gün sonra tahliye edilmişti.