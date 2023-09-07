Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        HT Kulup
        Dünyadan
        Televizyon
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Dilek Taşı'nın yıldızı Salih Bademci'nin eşi bakın kim çıktı! Meğer kendisi gibi oyuncuymuş!

        Dilek Taşı'nın yıldızı Salih Bademci'nin eşi bakın kim çıktı! Meğer kendisi gibi oyuncuymuş!

        Netflix platformunda yayınlanan Terzi dizisinde oynadığı Dimitri karakteriyle beğeni toplayan oyuncu Salih Bademci, şimdilerde Bir Dilek Tut dizisiyle ekranlara geri dönüyor. Başarılı oyuncu, kariyerinin yanında özel hayatıyla da merak konusu oluyor. Bademci bakın yıllardır hangi ünlü isimle evliymiş...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.09.2023 - 09:51 Güncelleme: 07.09.2023 - 09:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Son olarak Çağatay Ulusoy'un başrol olduğu Terzi dizisinde gösterdiği performansıyla alkış toplayan ünlü oyuncu Salih Bademci, şimdilerde Bir Dilek Tut adlı dizide canlandırdığı Mustafa karakteriyle ekranlara geri dönüyor.

        • 2

          Başarılı oyuncu Salih Bademci, oyunculuk kariyerinin yanında özel hayatıyla da ilgi odağı olmayı başarıyor. Ünlü ismin yıllardır birlikte olduğu eşinin de oyuncu olduğunu öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

        • 3

          Başarılı oyuncu Salih Bademci ve eşi İmer Özgün, 2015 yılında nikah masasına oturarak uzun süreli ilişkilerini taçlandırdı. Çiftin 2020 yılında İklim adında bir kızları dünyaya geldi.

        • 4

          Salih Bademci'nin oyuncu eşi İmer Özgün daha önce Dudaktan Kalbe, Sınıf, Avrupa Yakası, Kalpsiz Adam, Kavak Yelleri, İstanbullu Gelin, Hanımın Çiftliği gibi popüler dizilerde rol aldı.

        • 5

          İşte Salih Bademci ve eşi İmer Özgün Bademci...

        • 6
        • 7
        • 8
        • 9
        • 10
        • 11
        • 12
        • 13
        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Kredi kartıyla tüketime kısıtlama
        Kredi kartıyla tüketime kısıtlama
        2 ayda 28.2 ton altın aldı
        2 ayda 28.2 ton altın aldı
        Berberdeki sıra kavgasında yediği yumrukla canından oldu!
        Berberdeki sıra kavgasında yediği yumrukla canından oldu!
        Ortağının otomobilini durdurdu! Eşinin yanında öldürdü!
        Ortağının otomobilini durdurdu! Eşinin yanında öldürdü!
        Yunanistan'da sel tehlikesi sürüyor!
        Yunanistan'da sel tehlikesi sürüyor!
        Kızının kına gecesinde başından vuruldu!
        Kızının kına gecesinde başından vuruldu!
        Akrabasının düğününe gitmişti! Öldüren oyun!
        Akrabasının düğününe gitmişti! Öldüren oyun!
        İşte yılın futbolcusu adayları!
        İşte yılın futbolcusu adayları!
        Gabon'da alıkonulan cumhurbaşkanı serbest
        Gabon'da alıkonulan cumhurbaşkanı serbest
        Kırklareli ve Aksaray'da kahreden bekleyiş! Sele kapılan 2 kayıp aranıyor!
        Kırklareli ve Aksaray'da kahreden bekleyiş! Sele kapılan 2 kayıp aranıyor!
        3 bölge için yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        3 bölge için yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Habur'dan giriş yaptılar, 2.9 milyon TL cezayı yediler
        Habur'dan giriş yaptılar, 2.9 milyon TL cezayı yediler
        Kuzey Tunçelli, gençlerde dünya şampiyonu
        Kuzey Tunçelli, gençlerde dünya şampiyonu
        Kırklareli'nde sel! Can kaybı 5'e yükseldi!
        Kırklareli'nde sel! Can kaybı 5'e yükseldi!
        Sırbistan'dan Sultanlar'a övgü
        Sırbistan'dan Sultanlar'a övgü
        18 yıl sonra bir ilk!
        18 yıl sonra bir ilk!
        İşte OVP kuru!
        İşte OVP kuru!
        Orta Vadeli Program açıklandı
        Orta Vadeli Program açıklandı
        Habertürk Anasayfa