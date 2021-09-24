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'Bütün köy beni kullandı!' Dilek anlattı, Türkiye gözyaşlarına boğuldu! '

Show TV ekranlarının ilgiyle takip edilen programı Didem Arslan Yılmaz'la VAZGEÇME'de Dilek'in yardım çığlığı Türkiye'yi derinden sarstı. "12 yaşından beri annem beni satıyor" diyen Dilek, Türkiye'yi ekran başına kilitledi. "Ekmek karşılığında satıldım" diyen Dilek başına gelenleri anlattı, tüm stüdyo gözyaşlarına boğuldu. Dilek'in açıklamaları herkesi şoke etti. “Babam ve abim beni istismar etti, kardeşime de aynısını yapacaklar!” dedi

24.09.2021 - 20:48 | Güncelleme: ABONE OL
Dilek anlattı, Türkiye gözyaşlarına boğuldu! - Haberler
Dilek anlattı, Türkiye gözyaşlarına boğuldu!
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HABERTURK.COM

Kocası Bahattin, “Kayınvalidem bana aşıktı, kurduğu tuzağı öğrenmek için kayınvalideme aşkımı ilan ettim.” dedi, stüdyo karıştı. Kayınvalidesi tarafından uyku ilacıyla uyutulan damat, yaşananlarla ilgili kayınvalidesine ateş püskürdü.

17 yaşındaki Dilek ve kocası Bahattin’in VAZGEÇME stüdyosunda anlattıkları herkesi şoke etti. Gaziantep’te doğduğu köyde yıllarca tüm köylüye satıldığını söyleyen Dilek, canlı yayında Didem Arslan Yılmaz’dan yardım istedi. “Küçük kardeşimi de benim gibi kullanıyorlar, tüm ailem işin içinde, beni ve kardeşimi ailemden kurtarın!” dedi.

“ANNESİ DİLEK’İ 1 KİLO PATATES KARŞILIĞINDA SATTI”

Canlı yayına Dilek’le ilgili telefonlar yağdı. İsimsiz tanıklar herkesin kanını donduran açıklamalarda bulundu. İddialar çığ gibi büyüdü. Tanıklar, annesinin talihsiz genç kızı “1 kilo patates, inşaat malzemesi ve 1 kilo balık” karşılığında başka erkeklere sattığına şahit olduklarını söyledi.

Tüm gerçekler Didem Arslan Yılmaz'la VAZGEÇME programında ortaya çıkmaya devam edecek... Didem Arslan Yılmaz'la VAZGEÇME hafta içi her gün saat 15.00'te canlı yayınla Show TV'de!

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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