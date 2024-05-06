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        Haberler Gündem Güncel Dilan Polat ile ilgili sıcak gelişme! - Son dakika haberler

        Dilan Polat, sağlık durumunun tespiti için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilecek

        Kara para aklama iddiasıyla tutuklu bulunduğu cezaevinde kendisine zarar verdiği ileri sürülen Dilan Polat ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Avukatının tahliye talebinin ardından Polat, Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 12:42 Güncelleme: 06.05.2024 - 12:43
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        Dilan Polat ile ilgili sıcak gelişme!
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        Dilan Polat'ın cezaevinde kesici aletle kendini yaraladığı iddiasının ardından avukatı tahliyesini talep etti.

        İHA'nın haberine göre Dilan Polat'ın Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine karar verildi. Savcılık, Polat'ın tutuklu olarak cezaevinde bulunmasının sağlık durumu açısından tehlike arz edip etmediği konusunda rapor alınmasını istedi.

        TAHLİYESİNİ İSTEDİ

        Yaklaşık 6 aydır "Suç örgütü kurma ve üye olma", "mal varlığı değerlerini aklama" ve "yasadışı bahis" suçlarından tutuklu bulunan Dilan Polat’ın kendini kesici aletle yaraladığı iddiasının ardından Polat’ın avukatı tahliye talebinde bulundu. Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu olan Polat'ın avukatı, müvekkilinin sağlık sorunları yaşadığını ve kendisini kesici aletle yaraladığını, sağlık sorunlarının tehlike arz ettiğini belirterek tahliye talebinde bulundu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu avukatın öne sürdüğü gerekçelerin uzmanlarca değerlendirilmesini istedi.

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        RAPOR HAZIRLANACAK

        Savcılık, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na yazı yazarak Dilan Polat'ın en yakın Adli Tıp Kurumu birimine sevk edilmesine karar verdi. Savcılık ayrıca, Polat'ın tutuklu olarak cezaevinde bulunmasının sağlık durumu açısından tehlike arz edip etmediği, tıbbi açıdan cezaevi şartları altında bulunmasında sakınca olup olmadığı konusunda rapor alınmasını istedi. Bu kararın ardından Dilan Polat'ın Adli Tıp Kurumu'na sevk edilip hakkında istenilen konularda uzmanlarca rapor alınması ve talebin karara bağlanması bekleniyor.

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        #son dakika
        #Dilan Polat
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