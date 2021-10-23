Model ve oyuncu Dilan Deniz Çiçek araştırılıyor. En son Alev Alev dizisinde canlandırdığı Rüya karakteriyle ekranlarda görünen Dilan Deniz Çiçek'in hayatı ve dizilerine dair merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz...
DİLAN DENİZ ÇİÇEK KİMDİR?
Ünlü dizi ve sinema oyuncusu Dilan Deniz Çiçek, 28 Şubat 1995 tarihinde Sivas'ta dünyaya geldi. Aslen Sivaslı olan Dilan Deniz Çiçek'in abasının adı Orhan Deniz, annesinin adı Hale Temizyürek’tir. Çiçek'in annesi ve babası öğretmendir.
Oyunculuk eğitimine lisedeyken üç sene boyunca aldığı tiyatro eğitimi ile başlayan Dilan Deniz Çiçek, 17 yaşındayken Liseler Arası Tiyatro Yarışması’na katılıp bu yarışmadan ödül almıştır.
Üniversite'yi Ege Üniversitesi'nde okuyan Dilan Deniz Çiçek, turizm rehberliği okurken asıl istediği bölümün karşılaştırmalı edebiyat olduğuna karar vererek sınavlara tekrar girmiş ve karşılaştırmalı edebiyat bölümüne geçiş yapmıştır.
Dilan Deniz Çiçek'in on beş yaşında çıkardığı “Güneşi Annem Sanırdım” adında bir şiir kitabı vardır.
2014 yılında Elidor Miss Turkey güzellik yarışmasına katılan ve ikinci olan Dilan Deniz Çiçek daha önce modellik de yapmıştır. Ayrıca Dilan Deniz Çiçek'in 2015 yılında Miami’de düzenlenen Kâinat Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil ettiği de biliniyor.
DİLAN DENİZ ÇİÇEK SEVGİLİSİ KİM?
Dilan Deniz Çiçek, bir süredir İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile birlikte.
DİLAN DENİZ ÇİÇEK DİZİLERİ VE FİLMLERİ
TV Dizileri
Sinema
İnternet
BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!