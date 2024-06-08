Dilan Çiçek Deniz yeni aşkıyla denizde
Dilan Çiçek Deniz ile Rafael Cemo Çetin, birlikte ilk tatilleri için Bodrum'u tercih etti. Ünlü oyuncu, denize girerken suyun soğukluğundan dert yanıp, üşüyünce çıkmak istese de Çetin, buna engel oldu
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Dilan Çiçek Deniz ile Sinan Çetin'in oğlu, Rafael Cemo Çetin kısa bir süre önce yeni bir birlikteliğe başladı.
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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Dilan Çiçek Deniz ile Rafael Cemo Çetin, birlikte olan ilk tatillerini Bodrum'da yapıyor.
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Dilan Çiçek Deniz, denize girerken suyun soğukluğundan dert yanıp, üşüyünce çıkmak istedi.
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Rafael Cemo Çetin, sevgilisini ikna ederek denize girmesini sağladı.
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Bir süre sonra suyun ısısına alışan Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle denizde keyifli anlar yaşadı.