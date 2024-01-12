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        Haberler Magazin Dilan Çiçek Deniz'den ilginç 'arkadaş' itirafı geldi!: Yakın arkadaşım yok, sevgilimi seçerim - Magazin haberleri

        Dilan Çiçek Deniz: Yakın arkadaşım yok, sevgilimi seçerim

        'Amadeus'taki 'Costanze' karakteriyle 'En Beğenilen Kadın Tiyatro Oyuncusu' ödülüne layık görülen Dilan Çiçek Deniz, gazetecilerle ettiği sohbet sırasında ilginç bir açıklamalarda bulundu. Deniz; "Yakın arkadaşınız ve sevgiliniz arasında kararsız kalsaydınız kimi seçerdiniz?" sorusuna; "Benim çok yakın arkadaşım olmadığı için cevap belli gibi"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.01.2024 - 10:32 Güncelleme: 12.01.2024 - 11:00
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        • 1

          Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Yıldız Teknik Üniversite'sinin Davutpaşa'daki kampüsünde gerçekleştirilen 22. Altınyıldız Classics Yılın Yıldızları Ödül Töreni gerçekleşti.

        • 2

          Dilan Çiçek Deniz, 'Amedus'ta başrolleri Okan Bayülgen ve Selçuk Yöntem ile paylaştı.

          'Amadeus'taki 'Costanze’ karakteriyle '2023 Yılında En Beğenilen Kadın Tiyatro Oyuncusu’ ödülüne layık görülen Dilan Çiçek Deniz, gazetecilerle ettiği sohbet sırasında ilginç bir açıklamada bulundu. Deniz, gazetecilerin, "Bugüne kadar hiç birini affettiniz mi?" sorusuna, "Ben affetmem gerekenleri affettim. Herkesi de affetmem gerekmez. Affetmediklerim de var" cevabını verdi.

        • 3

          Dilan Çiçek Deniz, "Yakın arkadaşınız ve sevgiliniz arasında kararsız kalsaydınız kimi seçerdiniz?" sorusuna ise şu cevabı verdi; "Benim çok yakın arkadaşım olmadığı için cevap belli gibi."

        • 4

          Dilan Çiçek Deniz, kazandığı ödülle ilgili olarak duygularını şöyle dile getirdi; "En beğenilen kadın oyuncu ödülünü öğrencilerden almak çok kıymetli. İyi ki varsınız, teşekkür ederim."

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