Dilan Çiçek Deniz, 'Amedus'ta başrolleri Okan Bayülgen ve Selçuk Yöntem ile paylaştı.

'Amadeus'taki 'Costanze’ karakteriyle '2023 Yılında En Beğenilen Kadın Tiyatro Oyuncusu’ ödülüne layık görülen Dilan Çiçek Deniz, gazetecilerle ettiği sohbet sırasında ilginç bir açıklamada bulundu. Deniz, gazetecilerin, "Bugüne kadar hiç birini affettiniz mi?" sorusuna, "Ben affetmem gerekenleri affettim. Herkesi de affetmem gerekmez. Affetmediklerim de var" cevabını verdi.