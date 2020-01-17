Sosyal medya hesabından yayınladığı kareleri sıklaştıran Deniz, mutfak pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.

Dilan Çiçek Deniz, "Seneye de giyerim" sözlerini eklediği fotoğraf kısa sürede binlerde beğeni aldı.

Genç oyuncu, takipçilerinden şu şekilde yorumlar aldı:

-Bizim mutfakta da aynen bu şekilde makarna pişirmeni rica ediyorum.

-Sen onu 70 yaşında da giyersin.

- Kazak artık seneye olmaz ama...