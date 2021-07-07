"MÜKEMMEL AŞK STRESE SOKUYOR" DEMİŞTİ

Ünlü oyuncu, geçtiğimiz haftalarda, "Aşık olunca nasıl bir Dilan oluyorsun? Ve sence ideal aşk nasıl olmalı?" sorularına yanıt vermişti.

"Çok ama çok mutlu bir versiyonum oluyor" diyen Dilan Çiçek Deniz, "Aşkı ideal olarak tanımlayıp, mükemmelize etme fikri bile iki tarafı da strese sokan bir şey. Her bireyin algıladığı ve deneyimlediği idealar dünyası ile gerçek arasında çok fark var. Bu iki bambaşka dünyayı ortak bir dünya haline getirmek epey zahmetli fakat bir o kadar da kıymetli. O yüzden güzel ve ince ruhlarla karşılaşınca, gerçekten yaşanan bir his olduğunu söyleyebilirim" şeklinde konuşmuştu.