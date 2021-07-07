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Dilan Çiçek Deniz'den 'Alihan Aloğlu' açıklaması - Magazin haberleri

Dilan Çiçek Deniz'den 'Alihan Aloğlu' açıklaması

Dilan Çiçek Deniz, Cihangir'de görüntülendi. Alihan Aloğlu ile birlikteliğini geçtiğimiz ay sonlandıran ünlü oyuncu, özel hayatıyla ilgili sorulara yanıt verdi. Deniz, "Bir süre önce ilişkimize son verdik, dostça ayrıldık" demekle yetindi

07.07.2021 - 13:51 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, önceki gün Cihangir'de objektiflere yansıdı. Tatili bitirmesinin ardından proje görüşmeleri için İstanbul'a geldiğini ifade eden Deniz, "Yeni sezonda ekranlarda olmak istiyorum. Görüştüğüm iki proje var, umarım güzel bir projeyle dönerim" ifadelerini kullandı.

  • "KARAVAN İLE TATİLE ÇIKACAĞIM"

    Gelecek hafta tekrar tatile çıkacağını da sözlerine ekleyen ünlü oyuncu, "Karavan tatili yapmak çok istiyordum. Bunun hazırlıklarını tamamladım. Haftaya karavan ile güzel bir tatile çıkacağım" dedi.

  • "DOSTÇA AYRILDIK"

    Yaklaşık sekiz ay aşk yaşadığı Alihan Aloğlu ile birlikteliğini geçtiğimiz ay sonlandıran Dilan Çiçek Deniz, özel hayatıyla ilgili soruları geçiştirdi. 

    26 yaşındaki Deniz, konuyla ilgili, "Bir süre önce ilişkimize son verdik, dostça ayrıldık" demekle yetindi.

  • AŞK BELGELENMİŞTİ

    Son dönemin ünlü oyuncularından Dilan Çiçek Deniz ile Alihan Aloğlu, geçtiğimiz yıl ekim ayında bir alışveriş merkezinde ortaya çıkmıştı. İkili, görüntülendiklerini fark edince şaşkınlıklarını gizleyememişti.

  • Çift, ardından bir restoranda Aloğlu'nun ağabeyi Selhan Aloğlu ve babası Sedat Aloğlu ile birlikte akşam yemeği yemişti. İkilinin bu karesi, "Dilan, aileye girdi" şeklinde yorumlanmıştı.

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