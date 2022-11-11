"Benim için ilk ve güzel bir proje oldu"

Dilan Çiçek Deniz: Benim için ilk ve güzel bir proje oldu - Magazin haberleri

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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Keyifli halleriyle dikkat çeken Dilan Çiçek Deniz, basın mensuplarıyla sohbet etti. Ünlü oyuncu, "Amadeus'a gelen güzel yorumlar, izlemeye gelenlerin verdikleri tepkiler, her şey çok güzel. Benim için de ilk ve güzel bir proje oldu" açıklamasında bulundu.

"YILBAŞINDA BİR PLAN YAPABİLİRİZ" Birkaç yeni proje okuduğunu belirten Deniz, "Dijital platform da olabilir, televizyon da olabilir. Hepsini okuyorum" demişti. Kış tatili yapacaklarını da dile getiren Dilan Çiçek Deniz, "Daha kararlaştırmadık ama yılbaşında bir plan yapabiliriz" şeklinde konuşmuştu. DİLAN ÇİÇEK DENİZ, CANNES'DA ONUR KONUĞU Dilan Çiçek Deniz, 75. Uluslarar...

KIYAFETİYLE DİKKAT ÇEKTİ Dilan Çiçek Deniz, önceki akşam ...