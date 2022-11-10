Kıyafetiyle dikkat çekti

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Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Kıyafetiyle dikkat çeken ve gazetecilerle sohbet etmeyi ihmal etmeyen Dilan Çiçek Deniz, "Uzun zamandır görüşmediğimiz arkadaşlarımızla bir araya geldik. Güzel vakit geçirdik. Birbirimizi özlemişiz" dedi. Her şeyin yolunda gittiğini ifade eden Deniz, "Oyunumuz devam ediyor. Yine onun hazırlığı içindeyiz. 27 Kasım'da yine bir sahnemiz olacak. Sizleri de bekliyoruz" şeklinde konuştu.

"YILBAŞINDA BİR PLAN YAPABİLİRİZ" Birkaç yeni proje okuduğunu belirten oyuncu, "Dijital platform da olabilir, televizyon da olabilir. Hepsini okuyorum" açıklamasını yaptı. Kış tatili yapacaklarını da dile getiren Dilan Çiçek Deniz, "Daha kararlaştırmadık ama yılbaşında bir plan yapabiliriz" diyerek, oradan ayrıldı. DİLAN ÇİÇEK DENİZ, CANNES'DA ONUR KONUĞU Dilan Çiçek Deniz, 75. Uluslarar...

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