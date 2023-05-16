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Dikkat eksikliği ve hiperaktivite gösteren 5 semptom! Bu semptomlara dikkat edin!

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite yaşıyorsanız bu semptomları gösteriyor olabilirsiniz!

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite yetişkinler arasında son derece yaygın bir durum. Önlemler alınmadığı takdirde günlük hayatta hem fiziksel hem de zihinsel olarak problemler yaşatabilen dikkat eksikliği ve hiperaktivitenin 5 dikkat çeken semptomunu derledik.

Giriş: 16.05.2023 - 23:43 | Güncelleme: ABONE OL
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  • 1. SÜREKLİ BİR ŞEYLER KAYBETMEK

    Dikkat eksikliği ve hiperaktivite yaşayan insanlar genellikle sahip oldukları eşyaların yerini unutur veya kaybeder. Odaklanma problemi yaşandığı için cüzdan, anahtar gibi eşyaların yerini sıklıkla unutabilir.

     

  • 2. FAZLA ODAKLANMAK

    Odaklanmak dikkat eksikliği olan bir insan için garip karşılanabilir ancak, bilim insanlarına göre dikkat eksikliği olan kişiler belirli durumlarda bir şeye fazla odaklandığı için geriye kalan işlere dikkatlerini veremeyebilir.

  • 3. GÜNLÜK İŞLERİ YARIDA BIRAKMAK

    Günlük işleri unutarak yarıda bırakmak, genellikle dikkat eksikliği ve hiperaktivite yaşayan kişilerde görülüyor. Yapılan iş bırakılıp başka bir işe geçilmesi sıklıkla karşılaşılan semptomlardandır. Kişi ya sıkıldığı için ya da dikkati dağıldı için elindeki işi bırakır ve başka bir şeyle ilgilenmeye başlar. Örnek olarak iş yerinde önemli bir işi yetiştirmeniz gerekirken gelen bir telefon sonrası, işe dönmek yerine telefonla oynamak veya arkadaşınızla sohbet etmek sayılabilir.

     

  • 4. BAZEN ÇOK HAREKETLİ BAZEN ÇOK DURGUN OLMAK

    Etrafınızdaki kişiler bazen çok hareketli bazen çok durgun oluyorsa dikkat eksikliği ve hiperaktivite yaşıyor olabilir. Bir gün önce keyif alınan aktiviteden ertesi gün sıkılan bir birey keskin değişimler yaşayarak yorgun hissedebilir.

     

  • 5. FARKLI BİR MENTAL SAĞLIK SORUNUNA İŞARET EDEBİLİR

    Bilimsel araştırmalara göre dikkat eksikliği ve hiperaktivite yaşayan yetkişkinlerin yüzde 57 ile 92'si başka bir mental sağlık sorunu da yaşıyor.

    Kaynak: Huffpost

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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