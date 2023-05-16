3. GÜNLÜK İŞLERİ YARIDA BIRAKMAK

Günlük işleri unutarak yarıda bırakmak, genellikle dikkat eksikliği ve hiperaktivite yaşayan kişilerde görülüyor. Yapılan iş bırakılıp başka bir işe geçilmesi sıklıkla karşılaşılan semptomlardandır. Kişi ya sıkıldığı için ya da dikkati dağıldı için elindeki işi bırakır ve başka bir şeyle ilgilenmeye başlar. Örnek olarak iş yerinde önemli bir işi yetiştirmeniz gerekirken gelen bir telefon sonrası, işe dönmek yerine telefonla oynamak veya arkadaşınızla sohbet etmek sayılabilir.