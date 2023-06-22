Dikkat çeken aşı araştırması! Yoğun bakımdaki aşılı ve aşısız hastalar incelendi

İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Hastanesi Yoğun Bakım Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Cenk Kıraklı, yoğun bakımda yatan COVID hastalarındaki aşı durumu çalışmasının sonuçlarını paylaştı.

ALANINDAKİ EN BÜYÜK ARAŞTIRMA

Türkiye'de yaklaşık 3 bin hastayı kapsamasıyla bu alanda yapılmış en büyük çalışmaya göre, aşılar yoğun bakıma yatışı ve ölümü etkili bir şekilde engelliyor.

Çalışmanın detaylarına ilişkin bilgi veren Prof. Dr. Kıraklı, 2021 yılı içinde 17 yoğun bakımda izlenen hastaların



- Yüzde 58.5'inin aşısız olduğunu,

- Aşılı olanların yüzde 55'inin 2 doz Sinovac,

- Yüzde 26'sının 3 doz Sinovac,

- Yüzde 12' sinin Sinovac ile BioNTech,

- Yüzde 7'sinin 2 doz BioNTech aşılı olduğunu,

- 1 yılda yatan 35 gebe hastanın tamamının ise aşısız olduğunu kaydetti.

Prof. Dr. Kıraklı, bu bilgiler ışığında yaş ve ek hastalıklar göz önünde bulundurulduğunda, yılın ilk 9 ayında (mRNA aşılı oranı yüzde 2.5) ölüm oranı benzerken, son 3 ayda aşılı hastalarda (mRNA aşılı yüzde 17.5) ölüm oranının daha düşük olduğunu ve bu farkın sadece en az 1 doz mRNA aşısı alan hastalarda belirgin olduğunu kaydetti.

Kıraklı, öte yandan aşılı hastaların daha yaşlı, daha çok ek hastalığı olan ve daha ağır bir hastalık tablosuna sahip olan hastalar oldukları göz önünde bulundurulduğunda, bu hastalarda ölüm görülmesinin beklenilen bir durum olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Cenk Kıraklı

"AŞILAR YOĞUN BAKIMA YATIŞI VE ÖLÜMÜ ENGELLİYOR"

Bu çalışmanın Türkiye'de yoğun bakım hastalarının sonuçlarını veren en kapsamlı çalışma olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Kıraklı, "Aşılar yoğun bakıma yatışı ve ölümü etkili bir şekilde engellemiştir. Bu etki yoğun bakıma yattıktan sonra azalsa da özellikle mRNA aşıları için devam etmiştir" ifadelerini kullandı.

COVID-19 AŞILARININ HASTA YAPTIĞINA DAİR KANIT YOK

Prof. Dr. Cenk Kıraklı, çalışmayla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Biz 1 yıllık hasta verisini topladık ve yayınladık. Çalışmaya göre özellikle son 3 ayda yoğun bakımda yatan aşılı ve aşısız hastalara baktık ve buna göre mRNA aşılı hastalarda ölüm oranının daha düşük olduğunu gördük. Bu yaklaşık 3 bin hastayı kapsayan, Türkiye'deki en büyük veriyi içeren çok merkezli bir çalışma ve bize mRNA aşılarının daha koruyucu olduğunu gösteriyor, nitekim dünyadan gelen veriler de bu şekilde. Şu anda aşıların herhangi bir kalp krizi, pıhtılaşma vb. hastalıklara neden olduğuna yönelik elimizde hiçbir veri yok. Bunlar aşı karşıtlarının yaydığı tabanı olmayan iddialar ve komplo teorileridir. Sadece AstraZeneca'nın aşısının pıhtılaşma sorununa yol açtığı belirtilmişti, o da ülkemizde kullanılan bir aşı değildi."

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