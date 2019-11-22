Rahim Ak rak@cyh.com.tr

Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) Değişiklik Yapan Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Böylece hayatımıza 3 yeni vergi girdi. Düzenlemeye göre yüzde 7.5 oranında Dijital Hizmet Vergisi, yüzde 2 Konaklama Vergisi, yüzde 0.03 ile yüzde 1 arasında Değerli Konut Vergisi hayatımıza girmiş oldu. Gelir Vergisi ise 500 bin liranın üstündeki gelirler için artık yüzde 40 olacak. Bir de ticari araçların benzin, bakım gibi giderlerinin artık tümü değil yüzde 70'i gider yazılacak. Bu durum işletmeleri biraz zorlayacak. Ancak daha da önemli sorun Google, Youtube gibi dijital ortamlara verilen reklamları kapsayan Dijital Hizmet Vergisi ile ilgili olacak gibi. Çünkü Aralık 2018'de bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile bu hizmetlere yüzde 15 vergi daha getirilmişti. Şimdi eğer yeni düzenleme yapılmaz ise internete verilen reklamlar için çifte vergi ödenecek.



STOPAJ YAPILMASI ZORUNLU HALE GELMİŞTİ

Önce dün yasalaşan vergiye bakalım. Bir işlem vergisi niteliğindeki Dijital Hizmet Vergisi ile sesli, görsel veya dijital herhangi bir içeriğin dijital ortamda satışı ile bu içeriklerin dijital ortamda dinlenmesine, izlenmesine, oynanmasına, elektronik cihazlara kaydedilmesine veya bu cihazlarda kullanılmasına yönelik dijital ortamda sunulan hizmetler ile kullanıcıların birbirleriyle etkileşime geçebilecekleri dijital ortamların sağlanması ve işletilmesi hizmetlerinden elde edilen hasılat da vergi kapsamında olacak. Ancak şimdiye kadar hiç vergilenmeyen bir alan olarak şikâyet edilen bir alan olan Google, Facebook, Youtube gibi dijital ortamlara verilen reklamlarla ilgili daha önceki bir düzenleme olduğu unutuldu. Bundan yaklaşık 1 yıl önce Cumhurbaşkanı Kararı ile “internette verilen reklam hizmetlerinin 1.1.2019 sonrasında stopaj kapsamına alınması kararlaştırılmıştı. Buna göre dar mükelleflere (yurtdışında kurulu) yapılan ödemelerden %15 stopaj” uygulaması getirilmişti.

YÜZDE 15 UYGULAMASI HALA YÜRÜRLÜKTE

Türkiye'de mükellef olmayanlara reklam verenler için getirilen geçen yılki düzenleme ile Google, Youtube, Facebook gibi arama ve soysal medya kuruluşlarına reklam verenler, verdiği her 100 liranın 15 lirasını kesip vergi dairesine yatırmak zorunda. Bu uygulama hala yürürlükte. Şimdi getirilen düzenleme de vergiyi yurtdışındaki muhatap ödemezse (ki genellikle de ödemiyor) vergi reklamı veren şirket ve kişi sorumlu. Kanuna göre mükellefin Türkiye içinde ikametgahının, iş yerinin, kanuni ve iş merkezlerinin bulunmaması halleri ile gerekli görülen diğer hallerde Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanlar ile işleme ve ödemeye aracılık edenleri verginin ödenmesinden sorumlu tutabilecek. Her iki düzenlemede de uluslararası dev şirketler değil reklamı veren taraf sorumlu olduğu için sonuçta dijital ortama verilen ilan ve reklamlar için yüzde 22 (15+7.5=22,5) vergi ödenmiş olacak. Tabii eğer Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 15'i sıfıra indirirse o zaman bir tek yüzde 7.5'lik dijital vergi kalacak.

SÜPER LİGİN VERGİSİ ARTTI

Kanunla gelir vergisi tarifesine yeni dilim eklenerek üst dilim yüzde 35'ten yüzde 40'a çıkarılacak. Böylece 500 bin lira ve üzerinde kazanç elde edenler yüzde 40 oranında gelir vergisi verecek. mevcut tarifenin ilk 4 dilimi korunmak suretiyle 500 bin liraya kadar gelir elde eden grupların vergi yüklerinde herhangi bir değişiklik yapılmayacak. Süper Lig sporculara uygulanan gelir vergisi kesinti oranı, yüzde 15'ten yüzde 20'ye çıkarılacak. Mevcutta sözleşmesi bulunan sporcular için bu sözleşmenin bitimine kadar gelir vergisi kesintisi yüzde 15 olarak uygulanacak. 31 Ekim 2019 tarihi itibarıyla yapılan sözleşmelerde kesinti yüzde 20 olarak uygulanacak. Sporculara yönelik ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılacak gelir vergisi kesinti oranlarının uygulanma süresi 31 Aralık 2019'dan 31 Aralık 2023'e uzatılacak.

Sporcuların ücret gelirleri toplamı 500 bin lirayı aşması halinde bu gelirler yıllık beyannameyle bildirilecek. Bu durumda kesilen vergilerin, hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilebilmesi için işverence vergi dairesine ödenmiş olması şartı getirilecek. Kanunla 2019 yılı ücret gelirlerine, bu yıla ilişkin 2020'de verilecek gelir vergisi beyannameleri dahil, yapılan değişiklik öncesi mevcut tarife uygulanacak. 1 Ocak 2020'den itibaren elde edilen ücret gelirleri ise yeni tarifenin Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre, 2019 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmış haliyle uygulanacak.