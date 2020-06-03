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"Sosyal Medya Uzmanlığı" ve "Dijital Pazarlama" konulu ilk roman niteliğindeki "Mecburdum", Kitapyurdu Doğrudan Yayıncılık (KDY) tarafından okurlara sunuldu. Sosyal medya uzmanı ve yazar Serdar Bağtır’ın ilk romanı olan “Mecburdum” iki sosyal medya uzmanının hayatları pahasına günümüz dijital pazarlama tekniklerini öğrenmek zorunda kalmalarını konu alıyor. Roman, sosyal medya uzmanlığı ve dijital pazarlamayı meslek olarak seçmek isteyenler için rehber niteliği de taşıyor.

Günümüz sosyal medya mecraları arasında kaybolmaya başlayan ilk neslin yaşadıklarını da anlatan “Mecburdum”, bu sayede sosyal medyanın kısa tarihine de ışık tutuyor.

Roman, tanıtım yazısında da yer aldığı şekilde şu konulara odaklanıyor:

“Başka bir iş yapmayacağız dedim. Biz dijital pazarlamacıyız. Dijital dünya var oldukça dijital pazarlama da var olacak. Mecralar, modeller, biçimler değişse de bizim bildiğimiz iş devam edecek. Sadece yaptığımız işi daha iyi yapacağız. Veri bilimi öğreneceğiz her şeyden önce. Google Analytics’e baktığımızda siteye kaç kişi girmiş diye takip etmeyeceğiz sadece, metriklerin ve boyutların birbirleriyle olan ilişkilerini bileceğiz. Hedef kitleyi tanımayı, okumayı, izlemeyi ve anlamayı daha da geliştireceğiz. Onları, onlardan da iyi anlayacağız, böylece ne istediklerini değil, ne isteyeceklerini bileceğiz. Machine learning öğreneceğiz, nöro pazarlama kursuna gideceğiz. Yazılım öğreneceğiz… 5G’den korkmayacağız… Ve getireceği diğer nimetlere - yeni reklam modelleri gibi - adapte olmak için hazır bekleyeceğiz. Belki yeni maceralar yaşayarak yeni beceriler elde edeceğiz.”

Mecburdum’un yazarı Serdar Bağtır, 1979’da İstanbul’da doğdu. 2002 yılında ilk web sitesini yaparak başladığı dijital yolculuğuna sosyal medya uzmanı ve danışmanı olarak devam eden Serdar Bağtır, özel bir eğitim kurumunda uzun yıllar dijital medya uzmanlığı eğitmenliği yaptı. Halen kurumsal bir şirkette Dijital Pazarlama Müdürü olarak çalışan Bağtır, evli ve iki çocuk babası.