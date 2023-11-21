Diğer ülkelerde seçim süreci nasıl ilerliyor? Dünyadaki seçim süreçleri hakkında şaşırtıcı gerçekler

KUZEY KORE'DE DE SEÇİM YAPILIYOR

Pek çok insan aksini düşünsede Kuzey Kore'de de seçimler düzenleniyor. Ancak bu seçimler demokratik olmaktan oldukça uzak. Parlamentoda yer alan temsilcilerin hepsi iktidardaki tek parti Kim Jong-un tarafından belirleniyor. Koreli seçmenlere ise yalnızca önceden belirlenen adayların isimlerinin yazılı olduğu kağıtları sandığa atmak kalıyor.