Diğer tüm aylardan farklı çekiyor! Şubat ayı neden 28 gün? İşte şubat ayının hikayesi

MÖ 1. yüzyıl itibariyle yıllarca süren iç savaşlar yüzünden, bu takvim güneş yılıyla tamamen uyumsuz bir hale gelmişti.
Jül Sezar, Büyük Pompey'i yenip Roma'nın en güçlü adamı olduğunda, artık işe yaramayan bu takvimi değiştirmek için ilk adımı attı.
Jül Sezar, dönemin önde gelen matematikçilerin de yardımıyla Jülyen Takvimi'ni yarattı. Bir yıl artık 365 gündü!
Uzun zaman önce 365,25 gün olarak hesaplanan güneş yılının gerçek uzunluğunu telafi etmek için de her dört yılda bir fazladan bir gün takvime eklendi.