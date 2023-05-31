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Didim açıklarında 84 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında Yunan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 84 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı

Giriş: 31.05.2023 - 04:21 | Güncelleme: ABONE OL
Didim açıklarında 84 düzensiz göçmen kurtarıldı
Didim açıklarında 84 düzensiz göçmen kurtarıldı
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AA

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 84 düzensiz göçmen kurtarıldı.

​​​​​​​Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamada, Didim açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu ve gemisi sevk edildi.

AA'nın haberine göre; ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 4 can salı içerisindeki 84 düzensiz göçmeni kurtardı.​​​​​​​

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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