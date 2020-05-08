"EVDEN HİÇ ÇIKMIYORUZ"

Pandemiyi çok ciddiye aldığımızdan, evden hiç çıkmıyoruz. Artık şortlarımın ucuna falan yapışmaktan daha çok böyle sarmalanmış bir şekilde yaşıyoruz.

Bugün yapılan açıklamaya göre okullar sonbahardan önce açılmayacak öyle gözüküyor. Sistem bizim zamanımız gibi...