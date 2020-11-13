Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Didem Taslan, önceki köpeğinin emekliye ayrıldığını söyledi. Simbat adında çok sevdiği köpeğinin yaşlandığını bu yüzden onu annesine emanet ettiğini söyleyen Didem Taslan, "Simbat'ı da çok seviyorum ama artık dışarıda bana eşlik edemiyordu, bu köpeğim harika ve çok canlı bana mısın demiyor" dedi.

Taslan, Simbat adlı köpeği yüzünden daha önce alerji tedavisi görmüş, doktorlar çok araştırsa da alerjinin Simbat köpeğinden mi olduğu anlaşılamamıştı.