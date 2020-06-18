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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Didem Taslan, önceki gün Nişantaşı sokaklarında görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Taslan, Köpeğini gezdirmek ve biraz hava almak için dışarı çıktığını söyledi.

Eski model, bu aralar herhangi bir proje teklifi gelmediğini ve yiyecek sektöründe bir markada yöneticilik yaptığını belirtti.