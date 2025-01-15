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        Haberler Magazin Didem Soydan ve Şevval Şahin'in, tropik 'hava' atma paylaşımları - Magazin haberleri

        Didem Soydan ve Şevval Şahin'in, tropik 'hava' atma paylaşımları

        Model Didem Soydan ile 2018 Miss Turkey birincisi Şevval Şahin'den tropik tatil çıkarması

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2025 - 22:35 Güncelleme: 15.01.2025 - 22:38
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          Soğuk havaların Türkiye'de etkisini gösterdiği bugünlerde, bazı ünlüler, sıcak tropik adalara gitti.

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          Model Didem Soydan ile 2018 Miss Turkey birincisi Şevval Şahin de soğuktan kaçan ünlüler arasında yer aldı.

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          Didem Soydan, tropikal bir adada kumsalda uzanarak poz verdi.

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          Fotoğraflarına; "Kurt kıştan sıkıldı, ayaz falan uğraşmak istemedi, tropik bir adaya geldi" notunu düştü.

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          Şevval Şahin ise Tayland’daki Phuket Adası'nda tatil yaptı.

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          Şevval Şahin, Tayland’daki Phuket Adası'nda tatil yaptı. Sahilde çekilen fotoğraflarına; "Merhaba PhuPhuu, bir ya da iki margarita beni harekete geçirir" notunu ekledi.

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          Siyah mayosuyla gemide verdiği pozları da takipçileriyle paylaşan Şevval Şahin, sıcak havanın tadını çıkararak sosyal medya hesabından bu anları paylaştı.

          Fotoğraflar: Instagram

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