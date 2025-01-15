Didem Soydan ve Şevval Şahin'in, tropik 'hava' atma paylaşımları
Model Didem Soydan ile 2018 Miss Turkey birincisi Şevval Şahin'den tropik tatil çıkarması
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Soğuk havaların Türkiye'de etkisini gösterdiği bugünlerde, bazı ünlüler, sıcak tropik adalara gitti.
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Model Didem Soydan ile 2018 Miss Turkey birincisi Şevval Şahin de soğuktan kaçan ünlüler arasında yer aldı.
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Didem Soydan, tropikal bir adada kumsalda uzanarak poz verdi.
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Fotoğraflarına; "Kurt kıştan sıkıldı, ayaz falan uğraşmak istemedi, tropik bir adaya geldi" notunu düştü.
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Şevval Şahin ise Tayland’daki Phuket Adası'nda tatil yaptı.
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Şevval Şahin, Tayland’daki Phuket Adası'nda tatil yaptı. Sahilde çekilen fotoğraflarına; "Merhaba PhuPhuu, bir ya da iki margarita beni harekete geçirir" notunu ekledi.
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Siyah mayosuyla gemide verdiği pozları da takipçileriyle paylaşan Şevval Şahin, sıcak havanın tadını çıkararak sosyal medya hesabından bu anları paylaştı.
Fotoğraflar: Instagram