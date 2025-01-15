Didem Soydan: Kurt kıştan sıkıldı
Model Didem Soydan, Türkiye'nin soğuğundan kaçıp tropik bir adaya gitti
Giriş: 15.01.2025 - 12:56 Güncelleme: 15.01.2025 - 12:56
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Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Didem Soydan, tatile çıktı.
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Kıştan sıkılınca soluğu tropikal bir adada alan 40 yaşındaki model, kumsala uzanıp poz verdi.
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Didem Soydan, fotoğraflarına; "Kurt kıştan sıkıldı, ayaz falan uğraşmak istemedi, tropik bir adaya geldi" notunu düştü.
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