"EN AÇIĞINDA BİLE GÖĞSÜMÜN UCUNU GÖREMEZSİNİZ"

Soydan, "Ne verirsen ver, ne giydirirsen giydir, en açığında bile göğsümün ucunu göremezsiniz. Birebir poz verdiğim dışında asla bulamazlar. En açığında bile bir tane bulamazlar" ifadelerini kullandı.